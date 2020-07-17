17 Temmuz 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Müge Anlı'da işlenen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Katili bulundu...

Müge Anlı'da işlenen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Katili bulundu...

atv kanalında ekranlara gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen Süleyman Akbaba cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Tem Otoyolu Büyükçekme mevkiinde bulunan cesedi bulunan Süleyman Akbaba'nın katili cinayeti itiraf etti.

Giriş Tarihi: 17.07.2020 12:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 12:51
  • 1
  • 33
Müge Anlı'da işlenen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Katili bulundu...

Televizyonların en sevilen programı Müge Anlı İle Tatlı Sert programına katılan Birsen Akbaba, eşinin kayıp olduğunu ve uzun süredir eve gelmediğini söylemişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 33
Müge Anlı'da işlenen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Katili bulundu...

8 kadınla ilişkisi olduğu iddia edilen Süleyman Akbaba'nın geçtiğimiz günlerde Tem Otoyolu Büyükçekme mevkiinde 8 torbada ceset parçaları bulunmuştu.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 33
Müge Anlı'da işlenen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Katili bulundu...

Eş Birsen Akbaba, Süleyman Akbaba'nın cesedini teşhis etmişti. Programa bağlanan Süleyman Akbaba'nın bir arkadaşı, şahsın 8 ayrı kadınla ilişkisi olduğunu açıklaması ve maktulün cesedinin 8 ayrı poşette bulunması, akıllara intikam cinayetini getirmişti.

  • 4
  • 33
Müge Anlı'da işlenen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Katili bulundu...

İstanbul Cinayet Büro amirliği, programda yayınlanan bilgilerle soruşturmayı genişletti.

  • 5
  • 33
Müge Anlı'da işlenen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Katili bulundu...

Son yapılan açıklamaya göre Süleyman Akbaba'yı, ilişki yaşadığı komşusunun eşi öldürdü.