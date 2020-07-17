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Müge Anlı'da işlenen Süleyman Akbaba cinayetinde son dakika gelişmesi! Katili bulundu...
atv kanalında ekranlara gelen Müge Anlı İle Tatlı Sert programında işlenen Süleyman Akbaba cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Tem Otoyolu Büyükçekme mevkiinde bulunan cesedi bulunan Süleyman Akbaba'nın katili cinayeti itiraf etti.
Giriş Tarihi: 17.07.2020 12:18Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 12:51