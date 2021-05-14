17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Son gelişmeler...

ZORUNLU HALLER NELER?

* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,

* Doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

* Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan en fazla 2 kişi,