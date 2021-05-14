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17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Son gelişmeler...
Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Tam kapanma süreci için yayımlanan genelgede sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde seyahat yasağı olacağı bildirilmişti. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 15:46
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