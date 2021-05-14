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17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Son gelişmeler...

Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Tam kapanma süreci için yayımlanan genelgede sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde seyahat yasağı olacağı bildirilmişti. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının biteceği tarihi merak eden vatandaşlar, konu ile ilgili detayları araştırıyor. Merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 15:46
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17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Son gelişmeler...

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek? Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi hız kesmeden titizlikle yürütülüyor. Vaka sayısının artmasıyla tam kapanma dönemine geçilmiş, bu süreçte şehirler arası seyahat kısıtlaması getirilmişti. Tam kapanmanın bitmesine kısa bir süre kala gözler kısıtlamanın detaylarına çevrildi. Peki, 17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Son gelişmeler...

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Tam kapanma ile birlikte şehirler arası seyahat yasağı da sona erecek. Söz konusu seyahat yasağı hakkında yeni karar alındığında ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Son gelişmeler...

ZORUNLU HALLER NELER?

* Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,

* Doktor raporu ile sevk olan veya önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

* Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan en fazla 2 kişi,

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17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Son gelişmeler...

* Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen ve 5 gün içinde geldiğini gösteren yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge ve bilgiyle ibraz edenler;

* ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

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17 Mayıs'ta seyahat kısıtlaması var mı? Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Son gelişmeler...

* Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

* Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan ve ceza infaz kurumlarından salıverilen kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.