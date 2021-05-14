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Haberler Galeri 17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı?

17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı?

Pazartesi günü okullar açılacak mı? Tam kapanma süreci ile birlikte okullarda da bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda bazı sınıflarda başlayan yüz yüze eğitime yeniden ara verildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde tüm sınıavlar online eğitim alıyor. Ramazan Bayramı'nın ardından okulların açılıp açılmayacağını merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 10:58
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17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı?

17 Mayıs'ta okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, tam kapanma süreci içinde tüm sınıflar uzaktan eğitime geçti. Tam kapanmanın bitmesine kısa bir süre kala gözler okulların açılacağı tarihe çevrildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören öğrenciler, yüz yüze eğitimin başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Peki, 17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı? İşte haberin detayları...

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17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı?

17 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR AÇILACAK MI?

Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle okullarda bu hafta eğitime ara verildi. 17 Mayıs Pazartesi günü eğitim devam edecek.

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17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı?

YÜZ YÜZE EĞİTİM VAR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, okullarda eğitim uzaktan devam edecek. Salgının seyrine göre yüz yüze eğitim ile ilgili karar verilecek. İlerleyen günlerde konu ile ilgili detayların belli olması bekleniyor.

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17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaz tatili ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"2 Temmuz'a kadar okullar açık olacak. Ara tatili biliyorsunuz kaldırdık. 2 Temmuz tarihi diyelim ki başka bir durum oluştu elbette değişebilir. Şu andaki durum 2 Temmuz'dur. Yaz tatilinde ihtiyaç duyulan gruplarda çeşitli gençlik merkezlerinde veya kurumlarımızda çocuklarımızın eğitimini yaz boyunca da hem yüz yüze hem televizyondan devam edeceğiz."

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17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı?

MEB LİSELERDEKİ SINAV DÜZENLEMESİNE İLİŞKİN MERAK EDİLENLERİ YANITLADI

Liselerdeki sınav düzenlemesiyle ilgili gelen soruların cevapları, Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Twitter hesabından yayımlandı.

Buna göre, "Lise Sınavları İle İlgili Merak Edilenler", "Uzaktan Eğitim", "Sınıf Geçme", "Devamsızlık", "Kayıt-Nakil", "Projeler", "Burs ve Pansiyon İşlemleri", "Genel" başlıklarındaki sınava ilişkin bazı sorular ve yanıtları şöyle: