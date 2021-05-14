17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı?

Pazartesi günü okullar açılacak mı? Tam kapanma süreci ile birlikte okullarda da bazı tedbirler alındı. Bu kapsamda bazı sınıflarda başlayan yüz yüze eğitime yeniden ara verildi. İlkokul, ortaokul ve liselerde tüm sınıavlar online eğitim alıyor. Ramazan Bayramı'nın ardından okulların açılıp açılmayacağını merak eden öğrenciler konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, 17 Mayıs okullar tatil mi? Pazartesi okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitim var mı? İşte merak edilenler...