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Haberler Galeri Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? Son durum...

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? Son durum...

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik için hazırlıklarını sürdüren öğretmenler, sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzman öğretmenlik hakkında detaylar açıklandı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022 10:48 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 10:48
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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? Son durum...

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman yapılacak? Milyonlarca öğretmenin heyecanla beklediği uzman öğretmenlik için kanun yasalaştı. Öğretmenlik Meslek Kanunu içerisinde yer alan uzman öğretmenlik hakkında bazı sorular gündeme geldi. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? Son durum...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, uzman öğretmenlik sınav tarihi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar henüz açıklanmadı. MEB tarafından önümüzdeki günlerde sınav aşamasına ilişkin ayrıntıların paylaşılması bekleniyor. Bizde gelişmeleri yakından takip ediyoruz. MEB'den açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? Son durum...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SORULARI AÇIKLANDI MI?

Uzman öğretmenlik sınav tarihi henüz belli olmadığı için sınavda hangi soruların çıkacağına ilişkin detaylar da açıklanmadı. Sınav konuları ile ilgili ayrıntılar paylaşıldığında haberimizin içerisine eklenecektir.

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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? Son durum...

SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.

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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? Son durum...

SINAVDAN KİMLER MUAF OLACAK?

Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.