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Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? Son durum...
Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik için hazırlıklarını sürdüren öğretmenler, sınavın hangi tarihte gerçekleştirileceğini araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uzman öğretmenlik hakkında detaylar açıklandı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 MEB uzman öğretmenlik sınav soruları açıklandı mı? İşte haberin detayları...