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Uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı...
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Uzman öğretmenlik için detaylar belli olurken, milyonlarca öğretmen konu hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve uzman öğretmenlik hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı açıklandı mı? İşte son gelişmeler...