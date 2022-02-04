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Haberler Galeri Uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı...

Uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı...

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Uzman öğretmenlik için detaylar belli olurken, milyonlarca öğretmen konu hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Öğretmenlik Meslek Kanunu maddeleri ve uzman öğretmenlik hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.02.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022 10:48
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Uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı...

Uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenlik için heyecan içinde olan öğretmenler, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı...

UZMAN ÖĞRETMENLİK ŞARTLARI NELERDİR?

Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunanlardan mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'nı ve mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilecek.

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Uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı...

SINAVDAN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası verilecek.

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Uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı...

SINAVDAN KİMLER MUAF OLACAK?

Yüksek lisans eğitimini tamamlayanlar, uzman öğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutulacak.

Eğitim kurumu yöneticiliği ve sözleşmeli öğretmenlikte geçen süreler öğretmenlik süresinin hesabında dikkate alınacak.

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Uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı...

Öğretmen unvanından bu göreve atanmanın atamaya yetkili amir tarafından onaylandığı tarihten, "uzman öğretmen" sertifikasının düzenlendiği tarihten itibaren yararlanılacak. Uzman öğretmen unvanını kazandıktan sonra alan değiştiren ya da ilgili düzenlemelerle alanı kaldırılan veya alanının adı değiştirilen öğretmenler, kazandıkları unvanları kullanmaya devam edecek.