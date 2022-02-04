Uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? Öğretmenlik Meslek Kanunu ile birlikte öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç kariyer basamağına ayrılacak. Uzman öğretmenlik için heyecan içinde olan öğretmenler, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, uzman öğretmen maaş farkı 2022 ne kadar? MEB uzman öğretmenlik şartları nelerdir? Uzman öğretmenlik eğitim programı belli oldu mu? İşte cevaplar...