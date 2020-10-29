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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yerli aşı için son dakika açıklaması: Aşı bulundu mu? Türkiye'de korona aşısı ne zaman çıkacak? İşte son durum... Yerli aşı için son dakika açıklaması: Aşı bulundu mu? Türkiye'de korona aşısı ne zaman çıkacak? İşte son durum... Son dakika... Aşı bulundu mu? Yerli aşı ne zaman çıkacak? Çin'den dünyaya yayılan ve mart ayından beri ülkemizde de etkili olan koronavirüs salgını sonrası aşı çalışmaları hız kazanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli aşılarda gelinen son noktayı açıkladı. Bu gelişmelerin ardından yerli aşının ne zaman çıkacağı merak edilmeye başlandı. Peki, aşı bulundu mu? Türkiye'de korona aşısı ne zaman çıkacak? İşte yerli aşıda son durum... Giriş Tarihi: 29.10.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 12:06
Son dakika... Yerli aşı ne zaman çıkacak? Aşı bulundu mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Koca vakalarda artışın yanı sıra aşı çalışmaları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, aşı bulundu mu? Türkiye'de korona aşısı ne zaman çıkacak? İşte yerli aşıda son durum...
GALERİ DEVAM EDİYOR AŞI BULUNDU MU? YERLİ AŞI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Koca, yerli aşılarda gelinen nokta ile Çin ve Almanya'dan alınan aşıların son durumları hakkında da bilgiler verdi.
Yerel aşıyla ilgili 16 aşının çalışmasının devam ettiğini anlatan Koca, şunları söyledi:
"Bu aşılardan faz çalışmasına, insan çalışmasına çok yakın olan 3 aşı olduğunu daha önce söylemiştim. Bugün özellikle deneysel araştırma laboratuvarımız da önemli. Uluslararası akreditasyonu olan bir laboratuvar. Bugün ziyaret ettim. Bu aşıların toksikolojiyle ilgili çalışmaları artı sterilite ve standardizasyon çalışmalarının yapıldığı bir yer. Hafta sonu için sterilite ve standardizasyon çalışmalarının bir aşı için biteceği ifade edildi. Bu hafta sonu itibarıyla istenilen şekliyle tamamlanırsa gelecek hafta muhtemelen ilk insan uygulamaları başlayabilir. Ondan önce 5 gün karantinaya alım süreci var. Gelecek hafta karantinaya alım süreciyle birlikte ilk insan uygulaması başlamış olacak."
Koca, yurt dışından faz 3 çalışması Türkiye'de yapılan 2 aşı olduğunu anımsatarak, bunlardan birinin Pfizer diğerinin de Çin Sinovac olduğunu kaydetti.
Şu ana kadar herhangi bir ciddi yan etkinin olmadığın dile getiren Koca,
"Muhtemelen kasım sonunda bağışıklık durumu konusunda bir bilgilenmemiz olur. Bu aşılarla ilgili de aralıkta Sinovac dediğimiz virülansı azaltılmış olan aşıyla ilgili de 5 milyon gibi eğer başarılı olursa istediğimiz şekilde sonuç alınırsa aralık ayında 5 milyon aşıyı uygulama şansımız olacak. Devamında ocak, şubat ve mart itibarıyla da devam ediliyor olacak. Pfizer için de aynı şekilde görüşmelerimiz var. Bizim aşımız da nisan ayı gibi devreye girer diye tahmin ediyoruz, her şey normal giderse. En az 3-4 aşının bir noktaya geleceğini uygulama şansı elde edebileceğimizi düşünüyorum." "TÜRKİYE'DE RUHSATI OLMAYAN AŞIYI HALK SAĞLIĞI ALABİLİR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,
"Ruhsatlı olan aşıyı herkes getirebilir. Türkiye'de ruhsatı olmayan aşıyı Halk Sağlığı alabilir. Eğer bu anlamda varsa bir aşı lütfen bize söylesinler biz alalım. Ben bunu bir ay önce de iki ay önce de söyledim ama ortada olmayan, 'x firmada var' denilerek, şimdi 'yok' denilerek, bir aşıyı pazarlamasınlar." dedi.
Sağlık Bakanı Koca, aşı ile ilgili son gelişmeleri anlatmak üzere sözü Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal'a bıraktı.