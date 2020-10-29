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Haberler Galeri Buca Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal trollük yapıyor!

Buca Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal trollük yapıyor!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbullu, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere'nin adına açılmış hesapları yöneten kişinin İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edildi. Ünsal'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği tespit edildi. İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Hüsamettin Alkım Ünsal, 27 Ekim 2020 tarihinde yakalandı. Ünsal'ın ikametinde yapılan aramada; 1 adet akıllı telefon, 1 adet tuşlu telefon, 2 adet sim kart, 1 adet tablet ve 3 adet dizüstü bilgisayara el konuldu. Salkım'ın ifadesinin alındıktan sonar serbest bırakıldığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 29.10.2020 11:45 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 11:51
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Buca Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal trollük yapıyor!

İzmir'de Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın; sosyal paylaşım sitesi Twitter'da ünlü şahısların adına sahte hesap açtığı ortaya çıktı.

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Buca Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal trollük yapıyor!

Hüsamettin Alkım Ünsal'ın; Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği tespit edildi. Ünsal'ın ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Buca Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal trollük yapıyor!

ÜNLÜ ŞAHISLARIN HESABINI YÖNETEN KİŞİ BUCA BELEDİYESİ'NDE MÜHENDİS OLARAK ÇALIŞIYOR

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçları İstihbaratı Şube Müdürlüğü, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da "FETÖ/PDY terör örgütü iltisaklı şahıslar tarafından ünlü şahısların bilgileri kullanılarak parodi hesapların açıldığı"na yönelik iddiaları inceledi.

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Buca Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal trollük yapıyor!

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbul, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere adına açılan @lLBER_0rtayli, @OrtayliGSU, @MeltemCumbul, @ezgienler4, @BurcinResmi, @NiIOfficiaI, @mjdtgzn, @CansuDereNet, @BKorelOfficial, @meltemcumbul ve @UkAlAcAdI_ adlı hesapları İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edildi..

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Buca Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal trollük yapıyor!

Hüsamettin Alkım Ünsal'ın paylaşımlarında Cumhurbaşkanına Hakaret ve Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama suçlarını işlediği öğrenildi.