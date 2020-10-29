Buca Belediyesi’nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal trollük yapıyor!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da aralarında Prof. Dr. İlber Ortaylı, sunucu Meltem Cumbullu, sanatçı Nil Karaibrahimgil ve Bergüzel Korel, oyuncu Müjdat Gezen ve Cansu Dere'nin adına açılmış hesapları yöneten kişinin İzmir Buca'da ikamet eden ve Buca Belediyesi'nde mühendis olarak çalışan Hüsamettin Alkım Ünsal'ın yönettiği tespit edildi. Ünsal'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği tespit edildi. İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Hüsamettin Alkım Ünsal, 27 Ekim 2020 tarihinde yakalandı. Ünsal'ın ikametinde yapılan aramada; 1 adet akıllı telefon, 1 adet tuşlu telefon, 2 adet sim kart, 1 adet tablet ve 3 adet dizüstü bilgisayara el konuldu. Salkım'ın ifadesinin alındıktan sonar serbest bırakıldığı öğrenildi.