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29 Ekim 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul için son dakika açıklaması: 31 Ekim-1 Kasım'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu... İstanbul için son dakika açıklaması: 31 Ekim-1 Kasım'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta sonu... Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Ekim - 1 Kasım'da sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı gündeme geldi. Vaka sayısında en çok artış ise İstanbul'da görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da son 7 günde ortalama vaka artışının geçen ayın ortalamasından yüzde 85 fazla olduğunu açıkladı. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Ekim - 1 Kasım'da İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 29.10.2020 13:23 Güncelleme Tarihi: 29.10.2020 13:34
Son dakika... İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? Mart ayından bu yana ülkemizde etkili olan koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile kısıtlamalar kaldırılmıştı. Son zamanlarda vakalarda görülen artış nedeniyle kısıtlamaların yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Ekim - 1 Kasım'da İstanbul'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 31 EKİM-1 KASIM'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?
İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konu ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.
Bakan Koca, şöyle yanıt verdi:
"Bir kısıtlama düşünmüyoruz, alınması ve uyulması gereken tedbirlere vatandaşımızla birlikte 83 milyon bir olarak ve İstanbul'daki 16,5 milyon insanımız tedbirlere uyum göstermek noktasında kararlılık içinde olursa biz bunun üstesinden geliriz. Ankara'da 5 hafta önce İstanbul'un 5 katıydı, şu an İstanbul Ankara'nın 5 katı. Ankara bu tedbirlerle ilerledi. Dolayısıyla Ankara'da sokağa çıkma yasağı yapılmadan bu sonuçlar alındı. Diğer illerimiz için de aynı şeyi söylüyorum. 16,5 milyon vatandaşımız tedbirlere uyma noktasında bir hassasiyet gösterirse, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirirsek bundan başarıyla çıkacağımızdan eminim."
MEKANLAR SAAT KAÇTA KAPANACAK?
Sağlık Bakanı Koca,
"İstanbul özelinde veya temaslı iller ve ilçeler özelinde bir kısıtlama söz konusu olur mu? İstanbul'da son dönemde akşamları yapılan korona partileri de gündemde, bu konularda neler söylersiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bilim Kurulu'nda da gündeme gelmiş oldu. Özellikle partiler anlamında gece 12'den sonra müzikli ortamların yasaklandığını biliyoruz. Bunun daha erken saatlere çekilmesiyle ilgili Bilim Kurulu'nun bir önerisi oldu. Önümüzdeki günler bu konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı bu öneri doğrultusunda bir duyuru yapmış olur." TÜRKİYE'NİN KORONAVİRÜSLE MÜCADELESİNDE SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1662 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 319 bin 181'e yükseldi.