18 Temmuz 2022, Pazartesi
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi
KPSS sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 Lisans KPSS'ye başvuru yapan adaylar, temmuz sonuna yaklaşmamız ile birlikte sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Sınava ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte KPSS sınav yerleri hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 12:17
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