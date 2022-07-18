KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınavları için geri sayım başladı. Lisans KPSS'ye başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Bu kapsamda internet üzerinden KPSS sınav yerleri hakkında araştırmalar başladı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...