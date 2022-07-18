18 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi

KPSS sınav giriş yerleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 2022 Lisans KPSS'ye başvuru yapan adaylar, temmuz sonuna yaklaşmamız ile birlikte sınava girecekleri yer bilgisini araştırmaya başladı. Sınava ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte KPSS sınav yerleri hakkında tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 12:17
  • 1
  • 19
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi

KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınavları için geri sayım başladı. Lisans KPSS'ye başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ediyor. Bu kapsamda internet üzerinden KPSS sınav yerleri hakkında araştırmalar başladı. Peki, KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 19
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2022 Lisans KPSS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açıldığı biliniyor. Buna göre, 2022 KPSS sınav yerlerinin bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

İşte 2022 KPSS Lisans sınav tarihleri:

  • 3
  • 19
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi

2022-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ)

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SINAV: 31 Temmuz 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

  • 4
  • 19
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi

2022-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ)

SINAV: 06-07 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs-06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022

  • 5
  • 19
KPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM takvimi

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

SINAV: 14 Ağustos 2022

BAŞVURU: 24 Mayıs - 06 Haziran 2022

SONUÇ: 02 Eylül 2022