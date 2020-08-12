LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasunda yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. nakil ve 2. nakil tarihleri merak edilmeye başlandı. Hiç bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercih sürecini iple çekiyor. Peki, LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...