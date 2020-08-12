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Yerleşemeyen öğrencilerin gözü orada! LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

LGS 2020 ek tercihler ne zaman? Lise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir okula yerleşemeyen öğrencilerin durumu merak ediliyor. Öğrenciler LGS ek yerleştirme tarihlerini araştırmaya başladı. Tüm lise türlerinde öğrenci kabul eden liselerin doluluk oran %96 olarak açıklandı. Peki, LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 15:44
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Yerleşemeyen öğrencilerin gözü orada! LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasunda yer alıyor. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından 1. nakil ve 2. nakil tarihleri merak edilmeye başlandı. Hiç bir okula yerleşemeyen öğrenciler ise ek tercih sürecini iple çekiyor. Peki, LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerleşemeyen öğrencilerin gözü orada! LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

LGS TERCİH VE KAYIT TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

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Yerleşemeyen öğrencilerin gözü orada! LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

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Yerleşemeyen öğrencilerin gözü orada! LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

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Yerleşemeyen öğrencilerin gözü orada! LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

26-27 Ağustos 2020 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

28 Ağustos 2020 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

31 Ağustos 2020 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı