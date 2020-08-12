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Yerleşemeyen öğrencilerin gözü orada! LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?
LGS 2020 ek tercihler ne zaman? Lise tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, bir okula yerleşemeyen öğrencilerin durumu merak ediliyor. Öğrenciler LGS ek yerleştirme tarihlerini araştırmaya başladı. Tüm lise türlerinde öğrenci kabul eden liselerin doluluk oran %96 olarak açıklandı. Peki, LGS 2020 ek tercihler ne zaman? LGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 15:44
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