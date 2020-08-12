KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek. Peki, KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...