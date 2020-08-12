ANA SAYFA
KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...
KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? ÖSYM tarafından 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek KPSS sınavı öncesi başvuru tarihi merak ediliyor. Lise mezunu olan adaylar KPSS önlisans başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 16:31
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10