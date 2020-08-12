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Haberler Galeri KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...

KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...

KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? ÖSYM tarafından 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek KPSS sınavı öncesi başvuru tarihi merak ediliyor. Lise mezunu olan adaylar KPSS önlisans başvuru tarihini araştırmaya başladı. Peki, KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...

Giriş Tarihi: 12.08.2020 16:28 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 16:31
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KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...

KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak. KPSS önlisans sınavı, 25 Ekim Pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları ise 26 Kasım tarihinde ilan edilecek. Peki, KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...

KPSS LİSE BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS ortaöğretim başvuruları 15 – 30 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NE ZAMAN?

ÖSYM'nin sınav takviminde belirttiğine göre, KPSS önlisans başvuruları 21 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

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KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ

Geçtiğimiz ay yapılan KPSS lisans başvuru ücreti 80 lira olarak açıklanmıştı. ÖSYM, önlisans başvuru ücretini açıklamadı ancak ücretin yine 80 lira olması bekleniyor.

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KPSS 2020 önlisans başvuruları ne zaman? KPSS önlisans başvurusu başladı mı? İşte tarihler...

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 202

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020