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İBB'nin 10 aydır bitiremediği çalışma esnafı bezdirdi: İstanbul Caddesi esnafı olarak yardım talep ediyoruz
Bakırköy'deki İstanbul Caddesi'nde aylardır bitmeyen alt yapı ve yol yapım çalışmaları, toz toprak içinde kaldıklarını belirten çevre esnafını bezdirdi. Sürekli vitrin sildiklerini belirten, ürünlerini dışarıya çıkaramadığını belirten işyeri sahipleri çalışmaların bir an evvel bitmesini istedi. Caddede alışverişe gelenler de bozuk, toz içerisindeki yolda, iş makinalarının arasından yürüyor. Çalışmalarda son durum havadan da fotoğraflandı.
Giriş Tarihi: 12.08.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020 14:13
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