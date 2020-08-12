İBB'nin 10 aydır bitiremediği çalışma esnafı bezdirdi: İstanbul Caddesi esnafı olarak yardım talep ediyoruz

DÜKKAN VİTRİNLERİ ÇAMUR İÇİNDE KALIYOR

En çok tozdan şikayetçi olan işyeri sahiplerinden Mustafa Öymen, "Sabah geldiğimde dükkanın vitrini çamur içindeydi. Dükkanın önü akşama kadar toz pislik içinde kalıyor ama kimsenin umurunda değil. Yağmur yağdığında her yer çamur oluyor. Sabah yıkattığımız araba akşamına pislik içinde oluyor. Şimdi vitrini siliyorum ama yarın sabah yine aynı olacak" dedi. Yine cadde esnafından Zeki Öztürk de " Bu esnaflar aylardır burada mağdur. Toz toprak içinde, kimse iş yapamıyor. 3-4 aydır bu durum böyle. Sürekli kazıp kapatıyorlar. Hiç düzgün çalışma yapılmıyor" diye konuştu.