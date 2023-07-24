Askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB askerlik sevk tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

Askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Asker adayları, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla beklemeye devam ediyor. MSB'nin resmi duyurusuna göre, Ağustos celbi askerlik yerleri ve sevkleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 askerlik sevk tarihleri belli oldu mu, ne zaman?