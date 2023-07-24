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Haberler Galeri Askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB askerlik sevk tarihleri belli oldu mu, ne zaman? 

Askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB askerlik sevk tarihleri belli oldu mu, ne zaman? 

Askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Asker adayları, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla beklemeye devam ediyor. MSB'nin resmi duyurusuna göre, Ağustos celbi askerlik yerleri ve sevkleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 askerlik sevk tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2023 23:31
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Askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB askerlik sevk tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

Askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. Asker adayları, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi merakla beklemeye devam ediyor. MSB'nin resmi duyurusuna göre, Ağustos celbi askerlik yerleri ve sevkleri e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Peki askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 askerlik sevk tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB askerlik sevk tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır.

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Askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB askerlik sevk tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dâhil olmak üzere yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden, tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir.

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Askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB askerlik sevk tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

ASKERLİK YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?

28 Temmuz 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulacak olan askerlik yerleri, e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir.

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Askerlik ağustos celbi yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2023 MSB askerlik sevk tarihleri belli oldu mu, ne zaman?

YÜKÜMLÜ SEVK TARİHLERİ

Er (1'inci Grup) - 10 Ağustos 2023