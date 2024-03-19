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Haberler Galeri Yerel Seçim Anketi 2024 | Ankara'da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70'in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Yerel Seçim Anketi 2024 | Ankara'da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70'in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Ankara'da yapılacak olan yerel seçimler, son dakika verileriyle gündemi sarsmaya devam ediyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde Ankara'nın kaderi belirlenecek ve Başkent'in yeni yöneticisi belirlenecek. Seçime 12 gün kala, Başkentliler adeta nefeslerini tutmuş durumda, çünkü bu seçimler oldukça kritik ve önemli. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile CHP'nin adayı ve mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki yarış giderek kızışıyor.

Giriş Tarihi: 19.03.2024 10:10
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Yerel Seçim Anketi 2024 | Ankara’da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70’in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Yerel seçimlere kısa bir süre kala, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak adaylar ve siyasi partiler, son hazırlıklarını tamamlıyor. Anket sonuçları, seçmen tercihlerinin belirginleşmeye başladığını gösterirken, Ankara'nın gelecek dört yılını kimin yöneteceği merak konusu olmaya devam ediyor. Seçim günü yaklaşırken, tüm gözler Ankara'daki çekişmeli yarışa çevriliyor.

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Yerel Seçim Anketi 2024 | Ankara’da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70’in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Yerel Seçimlere Doğru Geri Sayım Başladı

Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için geri sayıma başladı. Seçmenler, büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları ve muhtarları seçmek üzere sandık başına gidecek. Yüksek Seçim Kurulu'na siyasi partiler tarafından teslim edilen aday listelerine göre Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) için 19 siyasi parti ve 5 bağımsız aday olmak üzere toplam 24 aday yarışacak.

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Yerel Seçim Anketi 2024 | Ankara’da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70’in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı İçin Kimler Yarışıyor?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yarışacak adaylar arasında AK Parti'den Turgut Altınok ve mevcut başkan olan CHP adayı Mansur Yavaş öne çıkan isimler. Yerel seçimlere sayılı günler kala yapılan hazırlıklar ve anket sonuçları, seçim atmosferinin giderek ısındığını gösteriyor.

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Yerel Seçim Anketi 2024 | Ankara’da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70’in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Anket Sonuçlarına Göre Durum Nasıl?

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, anketlerde 3-4 puan önde olduklarını belirtti. Altınok, "Ankaralının iradesi seçim bitmeden bitti demek Ankaralıya saygısızlık olur. Biz yıllardır siyasetin içindeyiz, her gün sokaklardayım. Ankara'nın nabzını 2 yer belirler. Biri Ulus diğeri Kızılay. Ankara'nın yüzde 70'i her gün buraya gelir. İnsanlar buraya işleri için ya da alışveriş için gelir

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Yerel Seçim Anketi 2024 | Ankara’da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70’in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...

Ulus anketimizde yüzde 50 fark var. Burada yapılan bütün anketlerde yüzde 50'i önceyiz. Kızılay'daki anketlerde yine öndeyiz. Dolayısıyla sokak sandığın göstergesidir.