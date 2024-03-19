HaberlerGaleriYerel Seçim Anketi 2024 | Ankara'da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70'in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
Yerel Seçim Anketi 2024 | Ankara'da Turgut Altınok rüzgarı esiyor! %70'in oyu belli! Cumhur İttifakı-AK Parti-MHP, CHP, İYİ Parti...
Ankara'da yapılacak olan yerel seçimler, son dakika verileriyle gündemi sarsmaya devam ediyor. 31 Mart Pazar günü gerçekleşecek seçimlerde Ankara'nın kaderi belirlenecek ve Başkent'in yeni yöneticisi belirlenecek. Seçime 12 gün kala, Başkentliler adeta nefeslerini tutmuş durumda, çünkü bu seçimler oldukça kritik ve önemli. AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok ile CHP'nin adayı ve mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş arasındaki yarış giderek kızışıyor.