Çanakkale geçilmez! Dirilişten kurtuluşa | Çanakkale Destanı'nın 109. yıl dönümü

Bugün, Türk milletinin varoluş savaşı verdiği ve canı pahasına da olsa topraklarını savunacağını tüm dünyaya gösterdiği Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı İmparatorluğu, Çanakkale cephesinde eşsiz bir destan yazdı. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.

Giriş Tarihi: 18.03.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 08:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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