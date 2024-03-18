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Haberler Galeri Çanakkale geçilmez! Dirilişten kurtuluşa | Çanakkale Destanı'nın 109. yıl dönümü

Çanakkale geçilmez! Dirilişten kurtuluşa | Çanakkale Destanı'nın 109. yıl dönümü

Bugün, Türk milletinin varoluş savaşı verdiği ve canı pahasına da olsa topraklarını savunacağını tüm dünyaya gösterdiği Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü. Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı İmparatorluğu, Çanakkale cephesinde eşsiz bir destan yazdı. Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından olan Çanakkale Savaşları, 19 Şubat 1915'te Çanakkale Boğazı'ndaki deniz savaşıyla başladı. Ardından karada Seddülbahir, Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde devam etti.

Giriş Tarihi: 18.03.2024 08:37 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 08:37
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Çanakkale geçilmez! Dirilişten kurtuluşa | Çanakkale Destanı’nın 109. yıl dönümü

Dünyayı kana ve göz yaşına bulayan emperyalist devletler, dünyanın en güçlü donanmalarıyla Çanakkale Boğazı'na saldırdılar.

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Çanakkale geçilmez! Dirilişten kurtuluşa | Çanakkale Destanı’nın 109. yıl dönümü

Kolayca geçebileceklerini ve İstanbul başta olmak üzere Türkün son kalesi Anadolu'yu işgal edebileceklerini düşündüler.

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Çanakkale geçilmez! Dirilişten kurtuluşa | Çanakkale Destanı’nın 109. yıl dönümü

Karşılarında, vatan ve milletin için can vermeyi cana minnet sayan, şehadete susamış kahraman bir ordu buldular.

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Çanakkale geçilmez! Dirilişten kurtuluşa | Çanakkale Destanı’nın 109. yıl dönümü

18 Mart 1915, sıradan bir tarih değil, bir milletin bağımsızlığını çiğnetmemek için topyekün ölüme koşmasının zafer nişanesidir.

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Çanakkale geçilmez! Dirilişten kurtuluşa | Çanakkale Destanı’nın 109. yıl dönümü

NUSRET MUCİZESİ

1. Dünya savaşının en kritik alanlarından biri Çanakkale cephesiydi. İşgal kuvvetler, Çanakkale'yi geçip İstanbul'a ulaşmayı düşünüyordu. Boğaza ilk taarruz 19 Şubat 1915'te gerçekleşti.