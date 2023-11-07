Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete alındı | Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Olası bir heyelanın önüne geçtik
SON DAKİKA | Yıl içinde heyelan sebebiyle ulaşımın kesintiye uğradığı Anadolu Otoyulu Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşen onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanarak yapılan tünel araç trafiğine açıldı. Bolu Tüneli'ni hizmete açan ve burada açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtik. Tünel uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, basın açıklamasını "Ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı. Açılış ardından Uraloğlu, tünelde test turu gerçekleştirdi. İşte haberin detayları ve yenilenen Bolu Tüneli'nden fotoğraflar…
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