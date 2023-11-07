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Haberler Galeri Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete alındı | Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Olası bir heyelanın önüne geçtik

Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete alındı | Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Olası bir heyelanın önüne geçtik

SON DAKİKA | Yıl içinde heyelan sebebiyle ulaşımın kesintiye uğradığı Anadolu Otoyulu Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşen onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanarak yapılan tünel araç trafiğine açıldı. Bolu Tüneli'ni hizmete açan ve burada açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtik. Tünel uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık" ifadelerini kullandı. Uraloğlu, basın açıklamasını "Ülkemiz ekonomisinin Türkiye Yüzyılı hedeflerini yakalamasında gerekli olan ulaşım altyapısını tesis etmek için yılmadan, özveriyle ve ciddiyetle çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle tamamladı. Açılış ardından Uraloğlu, tünelde test turu gerçekleştirdi. İşte haberin detayları ve yenilenen Bolu Tüneli'nden fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 07.11.2023 13:47
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Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete alındı | Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Olası bir heyelanın önüne geçtik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, inşa çalışmaları tamamlanan Bolu Dağı Tüneli'nde yerinde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, ardından yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu.

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Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete alındı | Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Olası bir heyelanın önüne geçtik

Uraloğlu, konuşmasına bir hatırlatmada bulunarak başladı. Uraloğlu, "Hatırlarsanız bu yıl temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Giresun gibi Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşadık.

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Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete alındı | Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Olası bir heyelanın önüne geçtik

Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi oldu. O günlerde bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız, daha radikal kararlar alacağız ve teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle önlemleri arttıracağız demiştik. Bu önlem ve çalışmaların en önemlilerinden biri hiç şüphesiz Bolu Dağı geçişiydi ve çalışmalarımızı tamamladığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

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Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete alındı | Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Olası bir heyelanın önüne geçtik

TÜNEL UZUNLUĞUNU 3 BİN 115 METREYE ÇIKARDIK

Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişini Ankara istikametinde 25 Eylül 2023 Pazartesi günü trafiğe kapatarak çalışmalara başladıkları belirterek, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli'nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete alındı | Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Olası bir heyelanın önüne geçtik

Bakan Uraloğlu yapılan çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformunda 3 bin 25 metrelik tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık. Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık.