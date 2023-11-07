Yenilenen Bolu Dağı Tüneli hizmete alındı | Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Olası bir heyelanın önüne geçtik

Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi oldu. O günlerde bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız, daha radikal kararlar alacağız ve teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle önlemleri arttıracağız demiştik. Bu önlem ve çalışmaların en önemlilerinden biri hiç şüphesiz Bolu Dağı geçişiydi ve çalışmalarımızı tamamladığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.