Yenikapı Sahili içler acısı halde! Onlarca balığın kirlilik içerisinde yaşam mücadelesi böyle görüntülendi

"Belediye araçları sahil şeridinden geçmediği için buralar hep pislik içinde"

Vatandaşların biraz daha dikkatli olmasını söyleyen Kemal Akgül, "İnsanların biraz daha dikkatli olması lazım. Yediklerini içtiklerini çöp kutusuna değilde buralara atarlarsa denizi böyle kirli görürüz. Temizlik yapan belediye araçları da sahil şeridinden geçmediği için buralar hep pislik içinde. Hem insanlar, hem burayı temizleyen kişiler biraz daha dikkatli olursa daha güzel olur. Burası boğaz sürekli akıntı olduğu için pislik kalmıyor. Ama kıyıda köşede kalan pislikte bizim için kötü" dedi.