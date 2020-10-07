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Yenikapı Sahili içler acısı halde! Onlarca balığın kirlilik içerisinde yaşam mücadelesi böyle görüntülendi
İstanbul'un gözde kıyılarından Yenikapı Sahili'nde, denize atılan çöplerin oluşturduğu kirlilik su altı dronu ile görüntülendi. Görüntülerde maskeden, poşete kadar birçok atık olduğu görüldü. Öte yandan balıkların onlarca çöp içerisindeki yaşama tutunma mücadelesi de kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 07.10.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 11:06
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