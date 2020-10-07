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Yenikapı Sahili içler acısı halde! Onlarca balığın kirlilik içerisinde yaşam mücadelesi böyle görüntülendi

İstanbul'un gözde kıyılarından Yenikapı Sahili'nde, denize atılan çöplerin oluşturduğu kirlilik su altı dronu ile görüntülendi. Görüntülerde maskeden, poşete kadar birçok atık olduğu görüldü. Öte yandan balıkların onlarca çöp içerisindeki yaşama tutunma mücadelesi de kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 07.10.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 11:06
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Yenikapı Sahili içler acısı halde! Onlarca balığın kirlilik içerisinde yaşam mücadelesi böyle görüntülendi

Vatandaşların yürüyüş yaptığı ve bisiklet sürdüğü Yenikapı Sahili'nde biriken çöp yığınları İHA'nın su altı dronu ile görüntülendi.

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Yenikapı Sahili içler acısı halde! Onlarca balığın kirlilik içerisinde yaşam mücadelesi böyle görüntülendi

Görüntülerde maskeden poşete kadar birçok atık olduğu görülürken, bir yandan da balıkların yüzdüğü görüldü. Ayrıca havadan çekilen görüntülerde ise kıyıda bir şerit halinde uzanan çöpler, denizin güzelliğine gölge düşürdü.

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Yenikapı Sahili içler acısı halde! Onlarca balığın kirlilik içerisinde yaşam mücadelesi böyle görüntülendi

Sahile gezmek için gelen vatandaşlar da çöplerin oluşturduğu kirliliğe ve kötü kokuya isyan etti.

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Yenikapı Sahili içler acısı halde! Onlarca balığın kirlilik içerisinde yaşam mücadelesi böyle görüntülendi

"Belediye araçları sahil şeridinden geçmediği için buralar hep pislik içinde"
Vatandaşların biraz daha dikkatli olmasını söyleyen Kemal Akgül, "İnsanların biraz daha dikkatli olması lazım. Yediklerini içtiklerini çöp kutusuna değilde buralara atarlarsa denizi böyle kirli görürüz. Temizlik yapan belediye araçları da sahil şeridinden geçmediği için buralar hep pislik içinde. Hem insanlar, hem burayı temizleyen kişiler biraz daha dikkatli olursa daha güzel olur. Burası boğaz sürekli akıntı olduğu için pislik kalmıyor. Ama kıyıda köşede kalan pislikte bizim için kötü" dedi.

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Yenikapı Sahili içler acısı halde! Onlarca balığın kirlilik içerisinde yaşam mücadelesi böyle görüntülendi

"Çöplerden dolayı çok kötü bir koku oluyor"
Bu çöp yığınlarının insanların suçu olduğunu belirten İlaha Yusifli, "Çöplerden dolayı çok kötü bir koku oluyor. Bunlar hep bizim suçumuz. Aslında burası gayet temiz ama insanlar sürekli çöp attıkları için temiz göremiyoruz" şeklinde konuştu.