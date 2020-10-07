VGM burs başvuruları devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl eğitim öğretim dönemi boyunca düzenli olarak burs veriliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için verilen burslar için başvuru tarihleri merak ediliyor. Ortaöğrenim başvuruları devam ederken, yükseköğrenim başvurularının başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM bursu ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...