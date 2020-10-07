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VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM bursu ne kadar?
VGM burs başvuru nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik her yıl burs imkanı sağlanıyor. Başvuru aracılığıyla verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri detayları araştırıyor. Ortaöğrenim için başvuru süreci devam ediyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 VGM ilkokul, ortaokul, lise, üniversite bursu ne kadar? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 10:28
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