07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvuru nasıl yapılır? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik her yıl burs imkanı sağlanıyor. Başvuru aracılığıyla verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler ve velileri detayları araştırıyor. Ortaöğrenim için başvuru süreci devam ediyor. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 VGM ilkokul, ortaokul, lise, üniversite bursu ne kadar? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 10:24 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 10:28
  • 1
  • 12
VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM bursu ne kadar?

VGM burs başvuruları devam ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her yıl eğitim öğretim dönemi boyunca düzenli olarak burs veriliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için verilen burslar için başvuru tarihleri merak ediliyor. Ortaöğrenim başvuruları devam ederken, yükseköğrenim başvurularının başlamasına kısa bir süre kaldı. Peki, VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM bursu ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM bursu ne kadar?

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

2020-2021 Ortaöğrenim (İlkokul, ortaokul, lise) burs başvuruları 15 Ekim'de sona erecek.

Yükseköğrenim burs başvuruları ise 15-30 Ekim tarihleri arasında alınacak.

  • 3
  • 12
VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM bursu ne kadar?

VGM BURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2020-2021 eğitim yılı belirlenen tarihler aralığında www.vgm.gov.tr internet sitesi üzerinden başvurular alınacak. Öğrenciler başvuru formu aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilecekler.

ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 12
VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM bursu ne kadar?

VGM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki başvurulara göre sonuçların başvuruların tamamlanmasının ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 5
  • 12
VGM burs başvurusu nasıl yapılır? 2020-2021 İlkokul, ortaokul, lise, üniversite VGM bursu ne kadar?

VGM BURS MİKTARI NE KADARDIR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.