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MEB son durum: 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim hangi günler, nasıl olacak? 2020-2021
Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Ekim'de hangi sınıfların eğitime başlayacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından yüz yüze eğitimin nasıl olacağına dair araştırmalar başladı. Son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim hangi günler, nasıl olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 09:10Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 09:19