07 Ekim 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri MEB son durum: 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim hangi günler, nasıl olacak? 2020-2021

MEB son durum: 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim hangi günler, nasıl olacak? 2020-2021

Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı yüz yüze eğitimin detayları belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 12 Ekim'de hangi sınıfların eğitime başlayacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından yüz yüze eğitimin nasıl olacağına dair araştırmalar başladı. Son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim hangi günler, nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 09:10 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 09:19
  • 1
  • 17
MEB son durum: 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim hangi günler, nasıl olacak? 2020-2021

Okullar hangi günler olacak? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında okullarda uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Geçtiğimiz günlerde kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilen okullarda önümüzdeki hafta hangi sınıfların açılacağı belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, yüz yüze eğitimin detayları ve açılacak sınıflar listesi duyuruldu. Peki, 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? 2020-2021 okullarda yüz yüze eğitim hangi günler, nasıl olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 17
MEB son durum: 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim hangi günler, nasıl olacak? 2020-2021

12 EKİM'DE HANGİ SINIFLAR AÇILACAK?

12 Ekim Pazartesi günü ilkokul 2., 3., 4., ortaokul 8. ve lise 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitime başlanacak.

  • 3
  • 17
MEB son durum: 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim hangi günler, nasıl olacak? 2020-2021

5., 6. VE 7. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilerleyen günlerde tüm sınıflar için karar verileceğini duyurdu. 5., 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin ne zaman okula başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 4
  • 17
MEB son durum: 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim hangi günler, nasıl olacak? 2020-2021

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bakan Selçuk, "Salgın sürecinin en başından bu yana dünyadaki gelişmeleri yakından izliyor ve ülkemiz açısından da süreç planlamalarımızı yapıyoruz. Çocukları ilkokula giden, sınava hazırlanan ya da özel gereksinimi olan velilerimizin okulların açılması konusundaki yoğun çağrılarını dikkatle takip ettik. Ailelerimize, bir kez daha gösterdikleri çaba ve sabır nedeniyle teşekkür ediyorum. Okullarımızın ne denli büyük bir toplumsal işleve sahip olduğunu bu süreçte bir kez daha idrak ettik. Eğitim her koşulda öncelikli bir yere sahiptir. Bu hassasiyetle, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında çocuklarımızın faydasını önceleyerek okullarımızda yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçiyoruz.

  • 5
  • 17
MEB son durum: 12 Ekim'de hangi sınıflar açılacak? Okullarda yüz yüze eğitim hangi günler, nasıl olacak? 2020-2021

Bundan yaklaşık bir ay önce yapmış olduğum açıklamada, "Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız." ifadelerini kullanmıştım. Bu doğrultuda TRT EBA televizyon kanallarımız ve EBA dijital eğitim platformumuz eşliğinde 31 Ağustos Pazartesi günü uzaktan eğitimle yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zilini çaldık.

Aşamalı geçiş planlamamızın ilk basamağını hayata geçirerek 21 Eylül Pazartesi günü itibariyle okul öncesi eğitim öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle yüz yüze eğitime başladık.