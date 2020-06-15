ANA SAYFA
Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrardan gelecek mi?
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kıısıtlaması gelecek mi? Türkiye'de koronavirüsle müacelede kapsamında salgının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Bu kapsamda, 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrardan gelecek mi? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 15.06.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 12:44
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14