15 Haziran 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrardan gelecek mi?

Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrardan gelecek mi?

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran'da sokağa çıkma kıısıtlaması gelecek mi? Türkiye'de koronavirüsle müacelede kapsamında salgının kontrol altına alınmasının ardından kontrollü normal hayata geçiş başladı. Bu kapsamda, 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona ermişti. Son günlerde vaka sayısında görülen artış sonrası sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrardan gelecek mi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 12:36 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 12:44
  • 1
  • 14
Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrardan gelecek mi? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması yeniden olacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, kontrollü normal hayata geçiş döneminde kaldırılmıştı. Vaka sayılarında artış görülmesi ile birlikte vatandaşlar kısıtlamanın yeniden olup olmayacağını araştırmaya başladılar. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrardan gelecek mi? İşte son gelişmeler...

  • 2
  • 14
Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrardan gelecek mi?

20-21 HAZİRAN SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI TEKRARDAN OLACAK MI?

Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak.

  • 3
  • 14
Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrardan gelecek mi?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI NE KADAR? KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Türkiye'de 14 Haziran 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 178.239 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.807 kişi hayatını kaybetti. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 717, toplam entube hasta sayısı 290 olarak açıklanırken, 151.417 hastanın iyileştiği bildirildi.

GÜNLÜK TABLO İÇİN TIKLAYIN

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

  • 4
  • 14
Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrardan gelecek mi?

"EN ZAYIF NOKTAMIZ, TEDBİRSİZ İYİMSERLİK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısının altına düştü. Yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç artıyor. Hedeften uzaklaşıyoruz. En zayıf noktamız, tedbirsiz iyimserlik. Tedbirli iyimser olalım. Kontrollü sosyal hayat dönemine yarın tam olarak geçelim." değerlendirmesinde bulundu.

  • 5
  • 14
Yeniden sokağa çıkma yasağı olacak mı? 20-21 Haziran bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı tekrardan gelecek mi?

BAKAN KOCA'DAN "TOKALAŞMA" UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım, bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." ifadesini kullandı.

Koca, Twitter hesabından sosyal mesafe kuralına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Virüs, bazı dış yüzeylerde bir süre canlı kalıyor. Virüs bulunan bir yüzeye elinizle dokunduğunuzda, elin ağız ve burunla teması hastalığa yol açar. Mesafe kuralına uymayıp, bir de el sıkışırsak virüse fırsat tanımış oluruz. Tokalaşmayalım. Bugünlerde dostça olan tokalaşmamaktır." uyarısında bulundu.