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Haberler Galeri Corona virüs haritası güncellendi! İşte 15 Haziran İstanbul'da ilçe ilçe son durum

Corona virüs haritası güncellendi! İşte 15 Haziran İstanbul'da ilçe ilçe son durum

Son dakika haberine göre; İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası Sağlık Bakanlığı tarafından güncellenen Hayat Eve Sığar uygulamasıyla beraber vatandaşların kullanımına açılmıştı. Güncellenen uygulamayla, İstanbul'daki tüm ilçelerin koronavirüs vaka ve risk durumları görüntülenebiliyor. İstanbul mahalle mahalle sokak sokak koronavirüs yoğunluk durumu evinizin yakınlık durumuna göre sorgulanıyor. İşte güncel İstanbul koronavirüs haritası. İlçe ilçe 15 Haziran koronavirüs haritasında son durum...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 13:32
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Corona virüs haritası güncellendi! İşte 15 Haziran İstanbul'da ilçe ilçe son durum GALERİ DEVAM EDİYOR

Türkiye'de toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte 15 Haziran İstanbul'da ilçe ilçe son durum

ADALAR

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte 15 Haziran İstanbul'da ilçe ilçe son durum

ARNAVUTKÖY

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte 15 Haziran İstanbul'da ilçe ilçe son durum

ATAŞEHİR

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Corona virüs haritası güncellendi! İşte 15 Haziran İstanbul'da ilçe ilçe son durum

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