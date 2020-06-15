Corona virüs haritası güncellendi! İşte 15 Haziran İstanbul'da ilçe ilçe son durum

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Türkiye'de toplam test sayısı 2 milyon 632 bin 171, vaka sayısı 178 bin 239, vefat sayısı 4 bin 807 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 717, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 290, iyileşen hasta sayısı ise 151 bin 417 oldu. İşte ilçe ilçe İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası