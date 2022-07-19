19 Temmuz 2022, Salı
Yeniden kapanma olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor?
Kısıtlamalar geri gelecek mi? Dünya genelinde Omicron varyantı kaynaklı Kovid-19 vaka sayısında artış görülmesinin ardından gözler kısıtlamalara çevrildi. Tam normalleşmeye geçen Türkiye'de kısıtlamaları yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunduç. Peki, yeniden kapanma olur mu? Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 19.07.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 11:43
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