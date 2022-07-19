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Yeniden kapanma olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor?

Kısıtlamalar geri gelecek mi? Dünya genelinde Omicron varyantı kaynaklı Kovid-19 vaka sayısında artış görülmesinin ardından gözler kısıtlamalara çevrildi. Tam normalleşmeye geçen Türkiye'de kısıtlamaları yeniden uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunduç. Peki, yeniden kapanma olur mu? Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022 11:32 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 11:43
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Yeniden kapanma olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor?

Yeniden kapanma olur mu? Son günlerde Avrupa ülkelerinde 100 binleri geçen günlük vaka sayıları görülürken, Türkiye'de ise giderek artan bir vaka sayısı olduğu görülüyor. Türkiye'de vaka sayısı günlük 40 katına çıkarken, yeniden kısıtlama olup olmayacağı konusunda araştırmalar başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısındaki artış ve kısıtlamalar hakkında merak edilenleri açıkladı. Peki, yeniden kapanma olur mu? Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor? Ayrıntılar haberimizde...

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Yeniden kapanma olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor?

YENİDEN KAPANMA OLUR MU?

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Kovid'le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam." dedi.

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Yeniden kapanma olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Kovid-19 dalgasını Türkiye'nin 4-5 hafta önce görmeye başladığını belirtti.

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Yeniden kapanma olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor?

Şu dönem, günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde 100 binleri geçen vakaların görüldüğünü ifade eden Koca, "Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışıyla birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısı artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

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Yeniden kapanma olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor?

"VATANDAŞLARIMIZIN TURKOVAC AŞISINI OLMAYI ÖNEMSEMELERİNİ İSTERİM"

Vatandaşların bu dönemde hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olanların aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsediklerini vurgulayan Koca, "Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. TURKOVAC tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim." açıklamasında bulundu.