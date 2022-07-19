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Haberler Galeri YKS tercih kılavuzu 2022 son dakika | 2 yıllık (ön lisans) bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama!

YKS tercih kılavuzu 2022 son dakika | 2 yıllık (ön lisans) bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama!

YKS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Tercih takviminin belli olması ile birlikte öğrenciler üniversitelerin kontenjan, taban puan ve başarı sıralamasını araştırıyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, tercih öncesinde yayımlanan kılavuz ön bilgi amaçlı olarak öğrencilerin erişimine sunuldu. Yayımlanan kılavuz ile birlikt ön lisans programlarının kontenjan, taban puan ve başarı sıralamsaı belli oldu. İşte YKS 2 yıllık (ön lisans) bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 10:25
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YKS tercih kılavuzu 2022 son dakika | 2 yıllık ön lisans bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama!

YKS tercih kılavuzu ile ilgili son dakika açıklaması geldi. 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin bölümleri ve kontenjanları merak ediliyordu. ÖSYM tarafından tercih takvimi öncesinde ön bilgi amaçlı yayımlanan tercih kılavuzunda detaylar açıklandı. YKS tercih kılavuzu bilgileri ve üniversite taban puanları hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte YKS 2 yıllık (ön lisans) bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YKS tercih kılavuzu 2022 son dakika | 2 yıllık ön lisans bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

Bugün erişime açılan 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmıştır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

ÖN BİLGİ AMAÇLI YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

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YKS tercih kılavuzu 2022 son dakika | 2 yıllık ön lisans bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama!

2 YILLIK BÖLÜMLER KONTENJAN, TABAN PUANLARI, BAŞARI SIRALAMASI

Ön bilgi amaçlı yayımlanan tercih kılavuzunda merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim ön lisans programları açıklandı. Devlet üniversiteleri ön lisans programları, kontenjan, taban puan ve başarı sıralaması için aşağıdaki linke tıklayabilirsiinz.

ÖN LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYIN...

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YKS tercih kılavuzu 2022 son dakika | 2 yıllık ön lisans bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

2022 YKS tercihleri 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar.

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YKS tercih kılavuzu 2022 son dakika | 2 yıllık ön lisans bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama!

ADAYLAR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA NASIL YERLEŞTİRİLECEKTİR?

Adaylar, Tablo-3'teki ön lisans, Tablo-4'teki lisans programlarına;

a) TYT ve/veya SAY, SÖZ, EA, DİL yerleştirme puanları,
b) Yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri,
c) Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuz ile 2022-YKS Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.