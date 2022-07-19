YKS tercih kılavuzu 2022 son dakika | 2 yıllık (ön lisans) bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama!

YKS tercih kılavuzu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Tercih takviminin belli olması ile birlikte öğrenciler üniversitelerin kontenjan, taban puan ve başarı sıralamasını araştırıyordu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, tercih öncesinde yayımlanan kılavuz ön bilgi amaçlı olarak öğrencilerin erişimine sunuldu. Yayımlanan kılavuz ile birlikt ön lisans programlarının kontenjan, taban puan ve başarı sıralamsaı belli oldu. İşte YKS 2 yıllık (ön lisans) bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama ekranı...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 19.07.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 10:25 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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