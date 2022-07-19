19 Temmuz 2022, Salı
Son dakika: Maske yasağı geri mi geldi? Bakan Koca duyurdu! Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek?
Son dakika... Maske zorunluluğu geri gelecek mi? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında büyük başarı kaydeden Türkiye'de tam normalleşme sürecine geçilerek maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Avrupa ülkelerinde günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıkmasının ardından Türkiye'de de vakalarda artış görüldüğü açıklandı. Bu gelişmelerin ardından maske zorunluluğunun yeniden gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, maske yasağı geri mi geldi? Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.07.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 11:44
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