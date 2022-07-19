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Haberler Galeri Son dakika: Maske yasağı geri mi geldi? Bakan Koca duyurdu! Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek?

Son dakika: Maske yasağı geri mi geldi? Bakan Koca duyurdu! Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek?

Son dakika... Maske zorunluluğu geri gelecek mi? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında büyük başarı kaydeden Türkiye'de tam normalleşme sürecine geçilerek maske zorunluluğu kaldırılmıştı. Avrupa ülkelerinde günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıkmasının ardından Türkiye'de de vakalarda artış görüldüğü açıklandı. Bu gelişmelerin ardından maske zorunluluğunun yeniden gelip gelmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, maske yasağı geri mi geldi? Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022 11:44 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022 11:44
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Son dakika: Maske yasağı geri mi geldi? Bakan Koca duyurdu! Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek?

Son dakika... Maske yasağı geri mi geldi? Kovid-19 vaka sayısında görülen artış nedeniyle kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında maske yasağı yer aldı. Maske zorunluluğunun yeniden uygulanıp uygulanmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, maske yasağı geri mi geldi? Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Maske yasağı geri mi geldi? Bakan Koca duyurdu! Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek?

MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GERİ Mİ GELECEK?

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Kovid'le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam." dedi.

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Son dakika: Maske yasağı geri mi geldi? Bakan Koca duyurdu! Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorusu üzerine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki Kovid-19 dalgasını Türkiye'nin 4-5 hafta önce görmeye başladığını belirtti.

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Son dakika: Maske yasağı geri mi geldi? Bakan Koca duyurdu! Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek?

Şu dönem, günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde 100 binleri geçen vakaların görüldüğünü ifade eden Koca, "Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışıyla birlikte hastane yükü aynı oranda artmıyor. Vaka sayısı artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz." diye konuştu.

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Son dakika: Maske yasağı geri mi geldi? Bakan Koca duyurdu! Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek?

"VATANDAŞLARIMIZIN TURKOVAC AŞISINI OLMAYI ÖNEMSEMELERİNİ İSTERİM"

Vatandaşların bu dönemde hatırlatıcı güncel dozlarını mutlaka yaptırmalarını, özellikle 50 yaş üstü, kritik, riskli olanların aşıyı hassasiyetle uygulamalarını önemsediklerini vurgulayan Koca, "Bir de yine riskli, 50 yaş üstü, kronik hastalığı, ek hastalığı olan kişilerin de kalabalık ortamlarda maskelerini her zaman olduğu gibi takmalarını ısrarla öneriyoruz. Aşı olmak isteyen vatandaşlarımızın TURKOVAC aşısını olmayı önemsemelerini isterim. Yerli aşımız oldukça etkili. Sonuçlarından memnunuz. TURKOVAC tercihinde ve önerisinde hassasiyet gösterelim." açıklamasında bulundu.