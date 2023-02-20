HaberlerGaleriYeniden deprem bekleniyor mu? Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?
Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?
Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler korku ve paniğe neden oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bu sefer Hatay merkezli yaşanan depremler akıllara daha büyük deprem olacak mı sorusunu getirdi. Hatay'da yeni depremler olacak mı?