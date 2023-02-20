Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?

Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler korku ve paniğe neden oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bu sefer Hatay merkezli yaşanan depremler akıllara daha büyük deprem olacak mı sorusunu getirdi. Hatay'da yeni depremler olacak mı?