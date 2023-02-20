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Haberler Galeri Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?

Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay'da 6.4'lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?

Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler korku ve paniğe neden oldu. 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bu sefer Hatay merkezli yaşanan depremler akıllara daha büyük deprem olacak mı sorusunu getirdi. Hatay'da yeni depremler olacak mı?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 23:22 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 23:23
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Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay’da 6.4’lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler, Diyarbakır, Mardin, Şırnak ve Batman'da da hissedildi. Vatandaşlar depreme dair detayları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Yeniden deprem bekleniyor mu?" "Hatay'da tekrar deprem olacak mı?" soruları araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Jeolog Okan Tüysüz, "Antakya-Samandağ'da arasında bu büyüklükte bir tane daha olabilir." dedi. Konuya ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay’da 6.4’lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?

Merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6.4 büyüklüğündeki deprem, Hatay'ın yanı sıra Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana ve Mersin'de de şiddetli şekilde hissedildi.

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Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay’da 6.4’lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?

Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar korku yaşarken depremin ardından televizyonlarda canlı yayınlara katılan uzmanlar, bölgede yeni depremler olacağı uyarısını yineledi.

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Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay’da 6.4’lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?

"BU BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM DAHA OLABİLİR"

Jeolog Okan Tüysüz, Hatay'da 3 dakika arayla meydana gelen depremlerin artçı olmadığını tetiklenen depremler olduğunu belirtti.

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Yeniden deprem bekleniyor mu? Hatay’da 6.4’lük sarsıntı daha büyük depremi tetikler mi? İstanbul, Ankara, Adana... Deprem beklenen iller hangileri?

Antakya'nın içerisinden Akdeniz'e bir fay hattı bulunduğunu bildiren Tüysüz, "Avrupa Sismoloji Ajansı bunu 6.6 olarak veriyor.