Milletin acısıyla birlikte algı operasyonuna kalktılar! İşte deprem sürecindeki yalanlar ve gerçekler...

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından Türkiye büyük bir acı yaşarken binlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaşanan felaketin ilk anlarından itibaren gerek muhalefet gerekse muhalif medyadaki isimler tarafından çok sayıda asılsız bilgi piyasaya sürülürken bunlar teker teker yalanlandı. Afet yalanlarıyla dezenformasyon yaratan kişi ve kurumlar sosyal medyada büyük tepki çekti. Bu bilgilerin gerçeği ise çok geçmeden açığa çıktı. İşte deprem sürecinde ortaya atılan yalanlar ve olayların gerçek yüzü...