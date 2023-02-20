21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması

Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması

Hatay 5.8 ve 6.4'lük depremle sarsıldı. Yaşanan deprem felaketi anlık korkuya neden olurken öğrenci ve veliler bir yandan da okulların yarın tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Arama motorlarında "yarın okul var mı son dakika" araştırılmaya başlandı. Peki yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edilidi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 23:53
  • 1
  • 8
Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması

Yarın okul var mı yok mu araştırılan konular arasında yer alıyor. Hatay'da yaşanan deprem felaketinin ardından vatandaşlar "21 Şubat Salı günü okullar tatil mi?" sorusunu araştırmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sebebiyle geç açılan okullarda son durum merak ediliyor. İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay yarın okul var mı? Son gelişmeler…

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Hatay'da meydana gelen depremin şiddetli hissedildiği Mersin'de okullar bir gün tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca yaptığı açıklamada, "Mersin Valiliğimizin kararı ile 21 Şubat Salı günü eğitim öğretim faaliyetlerimize bir gün ara verilmiştir" dedi.

  • 3
  • 8
Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması

10 İLDE OKULLAR 1 MART'TA AÇILACAK?

Depremden etkilenen bölgelerde okulların açılma tarihinin 1 Mart 2023'e kadar ertelendiğini duyuran Bakan Özer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • 4
  • 8
Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması

"10 ilde eğitim öğretime 1 Mart'a kadar ara veriyoruz. 1 Mart tarihi itibariyle 10 ilimizde bölgesel eğitim öğretime geçme kararı vermeyeceğiz. İlçe ve okul temelli kararlar alacağız.

  • 5
  • 8
Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması

10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız. Kahramanmaraş merkezli depremin etkilediği 10 ilimizde, ihtiyaç olan yerlerde ikili öğretime geçeceğiz, kapasiteyi maksimum ve verimli kullanacağız.".