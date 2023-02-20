Yarın okullar tatil mi SON DAKİKA | İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay son durum ne? 21 Şubat Salı tatil olan iller açıklaması

Hatay 5.8 ve 6.4'lük depremle sarsıldı. Yaşanan deprem felaketi anlık korkuya neden olurken öğrenci ve veliler bir yandan da okulların yarın tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Arama motorlarında "yarın okul var mı son dakika" araştırılmaya başlandı. Peki yarın okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edilidi?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 20.02.2023 23:53 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 23:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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