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Haberler Galeri Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında yılbaşı gecesi 31 Aralık 2020 saat 21.00'dan itibaren 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar yılbaşında resmi tatilin kaç gün olacağı ise merak ediliyor. İşte, yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

Giriş Tarihi: 27.12.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 21:05
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Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılına kısa süre kala vatandaşlar yeni tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Öte yandan, yılbaşı öncesi 31 Aralık günü ek mesai durumunun olup olmadığı çalışanların da gündeminde yer alıyor. İşte, Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

YILBAŞI TATİLİ TAKVİMİ

Yeni yıl bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. Haberimizin içerisinden yılbaşı tatili takvimi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

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Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ

Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.

31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.

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Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.

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Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.

31 ARALIK TATİL Mİ?

31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.