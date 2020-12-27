Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?

Yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sonrasında yılbaşı gecesi 31 Aralık 2020 saat 21.00'dan itibaren 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Vatandaşlar yılbaşında resmi tatilin kaç gün olacağı ise merak ediliyor. İşte, yeni yıl tatili ne zaman başlıyor? Yılbaşı tatili kaç gün olacak? 31 Aralık - 1 Ocak resmi tatil mi?