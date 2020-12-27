KYK ödemeleri 2020: KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek?

KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu burs ve kredi ödemelerinin bu akşam başlayacağını açıkladı. Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz. KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı ise sorgulanmaya başladı. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek?