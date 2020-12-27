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Haberler Galeri KYK ödemeleri 2020: KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek?

KYK ödemeleri 2020: KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek?

KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu burs ve kredi ödemelerinin bu akşam başlayacağını açıkladı. Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz. KYK burs ve kredi ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı ise sorgulanmaya başladı. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek?

Giriş Tarihi: 27.12.2020 20:20 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 20:28
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KYK ödemeleri 2020: KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek?

KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bu yıl ilk kez kredi ve burs ödemesinden yararlanacak öğrenciler ödemelerin yatacağı tarihi merak ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak ödemesinin son durumunu öğrenebilecek. İşte, KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KYK ödemeleri 2020: KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek?

KYK İLK ÖDEMELER NE ZAMAN?

Bakan Kasapoğlu, ilk defa burs-kredi alacak 398 bin 173 öğrenciye yapılacak 680 milyon 603 bin 508 liralık ödemenin bu gece başlayacağını açıkladı.

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KYK ödemeleri 2020: KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek?

BAKAN KASAPOĞLU DUYURDU

Bu yıl ilk kez burs/kredi alacak arkadaşlar burada mı? Bu gece itibarıyla hesaplarınıza yatırılmaya başlanacak 3 aylık burs ve kredi ödemeleri yılbaşından önce tamamlanmış olacak. Unutmayın, her zaman yanınızdayız.

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KYK ödemeleri 2020: KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek?

2020 2021 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı "2021 yılında öğrencilerimize kredi ve burs miktarını belirledik. 2021 yılında lisansta 650 lira, yükseklisansı da 1300 liraya çıkarıyoruz. Doktorada ise 1950 liraya çıkarmış oluyoruz." dedi.

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KYK ödemeleri 2020: KYK burs ve kredi ödemeleri yattı mı? KYK kaç aylık yatacak, ödenecek?

BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NEREYE YATIYOR?

Ziraat Bankası KYK kredi/burs hesabınıza ait Bankkart Genç'inizi teslim alacağınız tarihleri ve Şubeyi/Hizmet Noktasını T.C. Kimlik numaranız ile sorgulayarak öğrenebilirsiniz. KYK kredi/burs hesabınız taahhütname onayından sonra açılacaktır. Bununla birlikte taahhütname onayından sonra Harçlık Avans ve Kredi Kartı başvurularınız değerlendirilecek olup sonuca ilişkin tarafınıza bilgi verilecektir.