Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim ve sınavlar hakkında yeni bilgileri paylaştı. Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze sınavların ertelendiğini açıkladı. Okulların açılmasına yönelik araştırmalar milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?