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Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

MEB son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde okullarından uzak kalan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ve veliler, "Okullar ne zaman açılacak? " sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Giriş Tarihi: 27.12.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 22:07
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MEB son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitim ve sınavlar hakkında yeni bilgileri paylaştı. Bakan Selçuk, okullarda yüz yüze sınavların ertelendiğini açıkladı. Okulların açılmasına yönelik araştırmalar milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde yer alıyor. İşte, okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

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MEB son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

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MEB son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

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MEB son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İKİNCİ DÖNEM 15 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir.

2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır."

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MEB son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA SINAV KARARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Aldığımız kararla ilkokul ve ortaokul öğrencilerimiz karne notlarını bu dönem ders etkinliklerine katılım puanı üzerinden alacak. Lise öğrencilerimizin birinci dönem notlarını ise ikinci dönem yapacağımız yüz yüze sınavlarla belirleyeceğiz" dedi.