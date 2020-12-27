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MEB son dakika açıklaması: Okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Okullar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde okullarından uzak kalan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Bakan Selçuk, yüz yüze eğitim için açıklamalarda bulundu. Öğrenciler ve veliler, "Okullar ne zaman açılacak? " sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte, İlkokul, ortaokullar, liseler için yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2020 22:01 Güncelleme Tarihi: 27.12.2020 22:07
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