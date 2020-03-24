Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?

Yeni virüs mü çıktı? Hantavirüs olarak adlandırılan virüs nedir? Bu virüsün salgın tehlikesi var mı? Çin'de ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin iş için Şantung eyaletine seyahat ederken otobüste hayatını kaybettiği haberinin çıkmasının ardından hantavirüs yeni salgın endişesine yol açtı. Bu gelişmelerin ardından bazı sorular akıllara takıldı. Peki, Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı? İşte cevaplar...