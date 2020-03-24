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Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?
Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri neler? Çin'de farelerden insanlara bulaşan hantavirüs tespit edilen bir kişinin hayatını kaybetmesi yeni salgın endişesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından bazı sorular akıllara geldi. Peki, yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.03.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 18:19
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