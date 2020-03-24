24 Mart 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA

Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?

Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri neler? Çin'de farelerden insanlara bulaşan hantavirüs tespit edilen bir kişinin hayatını kaybetmesi yeni salgın endişesine neden oldu. Bu gelişmelerin ardından bazı sorular akıllara geldi. Peki, yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.03.2020 18:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020 18:19
  • 1
  • 21
Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?

Yeni virüs mü çıktı? Hantavirüs olarak adlandırılan virüs nedir? Bu virüsün salgın tehlikesi var mı? Çin'de ülkenin batısındaki Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin iş için Şantung eyaletine seyahat ederken otobüste hayatını kaybettiği haberinin çıkmasının ardından hantavirüs yeni salgın endişesine yol açtı. Bu gelişmelerin ardından bazı sorular akıllara takıldı. Peki, Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı? İşte cevaplar...

  • 2
  • 21
Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, farelere veya fare idrarı, tükürüğü veya dışkısına temasla insanlara bulaşan virüstür. İnsanlara bulaşan hantavirüsler, "Hantavirüs Akciğer Sendromu" (HPS) adı verilen hastalığa yol açıyor.

  • 3
  • 21
Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?

HANTAVİRÜS İNSANDAN İNSANA BULAŞIR MI?

Hantivirüs insandan insana bulaşmaz.

  • 4
  • 21
Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?

HANTAVİRÜS SALGIN TEHLİKESİ VAR MI?

İnsandan insana bulaşmayan hantavirüs salgın tehlikesi yaratmıyor.

  • 5
  • 21
Yeni virüs mü çıktı? Hanta virüsü bulaşıcı mı? Hanta virüsü belirtileri nelerdir? Hantavirüs salgını var mı?

ÇİN'DE ORTAYA ÇIKAN HANTİVÜRÜS VAKASI

Çin'in Yunnan eyaletinde hantavirüs tespit edilen bir kişinin iş için Şantung eyaletine seyahat ederken otobüste hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberde otobüste bulunan 31 kişiye de test yapıldığı belirtildi.

Hantivirüs haberinin ardından sosyal medyada yeni bir salgının ortaya çıkabileceği yorumları yapıldı, Twitter'da "hantavirüs" etiketi dünya çapında trend oldu.