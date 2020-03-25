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EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı! 25 Mart Çarşamba EBA TV ders programı görüntüle | EBA TV canlı izle

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgının ardından okullara verilen 1 haftalık aranın ardından eğitime, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim ile devam edilmeye başlandı. MEB'in eba.gov.tr internet sitesi aracılığıyla da EBA TV uzaktan eğitim ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı öğrencilere duyuruldu. Bu noktada ders programları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler ve velileri "EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı" ile ilgili aramalarını sıklaştırdı.

Giriş Tarihi: 25.03.2020 08:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 08:24
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EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı! 25 Mart Çarşamba EBA TV ders programı görüntüle | EBA TV canlı izle

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren EBA TV uzaktan eğitim süreci Pazartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katılımıyla başladı.

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EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı! 25 Mart Çarşamba EBA TV ders programı görüntüle | EBA TV canlı izle

EBA TV'de ders takibini gerçekleştirecek öğrenciler, online ve uzaktan eğitim sürecinin başlamasıyla birlikte EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı ile ilgili aramalarını artırdı.

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EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı! 25 Mart Çarşamba EBA TV ders programı görüntüle | EBA TV canlı izle

Bilindiği üzere MEB, eba.gov.tr internet adresi aracılığıyla EBA TV uzaktan eğitim ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programını yayınlamıştı. İşte 25 Mart Çarşamba EBA TV ders programı

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EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı! 25 Mart Çarşamba EBA TV ders programı görüntüle | EBA TV canlı izle

EBA TV İLKOKUL

09.00: Hayat Bilgisi – 1

09.30: Matematik – 1

10.00: Hayat Bilgisi – 2

10.30: Matematik -2

11.00: Hayat Bilgisi -3

11.30: Fen Bilimleri -3

12.00: Sosyal Bilgiler -4

12.30: Fen Bilimleri -4

13.00: İYEP Matematik

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EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı! 25 Mart Çarşamba EBA TV ders programı görüntüle | EBA TV canlı izle

EBA TV ORTAOKUL

09.00: Sosyal Bilgiler -5

09.30: Fen Bilimleri -5

10.00: Sosyal Bilgiler -6

10.30: Fen Bilimleri -6

11.00: Sosyal Bilgiler -7

11.30: Fen Bilimleri -7

12.00: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük -8

12.30: Fen Bilimleri -8

13.00: Arapça -6