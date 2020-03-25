EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı! 25 Mart Çarşamba EBA TV ders programı görüntüle | EBA TV canlı izle

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülkemize de sıçrayan koronavirüs salgının ardından okullara verilen 1 haftalık aranın ardından eğitime, EBA TV üzerinden uzaktan eğitim ile devam edilmeye başlandı. MEB'in eba.gov.tr internet sitesi aracılığıyla da EBA TV uzaktan eğitim ilkokul, ortaokul ve lise haftalık ders programı öğrencilere duyuruldu. Bu noktada ders programları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen öğrenciler ve velileri "EBA ilkokul, ortaokul ve lise ders programı" ile ilgili aramalarını sıklaştırdı.

Giriş Tarihi: 25.03.2020 08:20 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 08:24 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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