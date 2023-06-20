20 Haziran 2023, Salı
YENİ TORBA YASA İÇERİĞİ 2023! Bağkur affı Torba yasada var mı son dakika? Torba yasada hangi maddeler var?
Torba yasa son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 18 maddelik yeni torba yasa maddeleri ve içeriği TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni torba yasa maddeleri merak konusu oldu. Bu noktada birçok kişi Torba yasa maddeleri neleri kapsıyor? Bağkur affı Torba yasada var mı? gibi soruları gündeme getiriyor. İşte, yeni torba yasa hakkında tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 20.06.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 16:53
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