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YENİ TORBA YASA İÇERİĞİ 2023! Bağkur affı Torba yasada var mı son dakika? Torba yasada hangi maddeler var?

Torba yasa son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 18 maddelik yeni torba yasa maddeleri ve içeriği TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni torba yasa maddeleri merak konusu oldu. Bu noktada birçok kişi Torba yasa maddeleri neleri kapsıyor? Bağkur affı Torba yasada var mı? gibi soruları gündeme getiriyor. İşte, yeni torba yasa hakkında tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 20.06.2023 16:53 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 16:53
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YENİ TORBA YASA İÇERİĞİ 2023! Bağkur affı Torba yasada var mı son dakika? Torba yasada hangi maddeler var?

"Bağkur tescil affı çıktı mı?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. EYT sonrası 1 milyon küçük esnafa da prim müjdesi geldi. Gözler yeni reforma çevrilirken Bağkur tescil affı ve çıraklık için düzenleme yapılacak mı? sorusu merak konusu oldu. 18 maddelik yeni torba yasa maddeleri ve içeriği TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. İşte 2. torba yasa maddeleri ve içeriği 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YENİ TORBA YASA İÇERİĞİ 2023! Bağkur affı Torba yasada var mı son dakika? Torba yasada hangi maddeler var?

TORBA YASA İÇERİĞİ VE MADDELERİ!

Tüm gazilere asgari ücretin net tutarında aylık ödenmesi amaçlanıyor.

Kıstas aylık oranı Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

Yüksek hakimlik tazminatı oranları artırılıyor.

Bürokratik işlemler sadeleştiriliyor.

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YENİ TORBA YASA İÇERİĞİ 2023! Bağkur affı Torba yasada var mı son dakika? Torba yasada hangi maddeler var?

Sürekli işçi olarak istihdamına imkân sağlanıyor.

Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında ödenmekte olan 1.100'er TL'nin 2.000 TL ye yükseltiliyor.

Yaşlılık/malullük/ölüm aylığı almakta olan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5.500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarının 7.500 TL'ye yükseltiliyor.

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YENİ TORBA YASA İÇERİĞİ 2023! Bağkur affı Torba yasada var mı son dakika? Torba yasada hangi maddeler var?

Yargıtay ve Danıştay üyelerinin ek tazminat oranı artırılıyor.

Yargıtay Birinci Başkanı, Danıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Danıştay Başsavcısının ek gösterge oranı Anayasa Mahkemesi Başkanı ile Yargıtay üyeleri, Danıştay üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekilinin ek göstergesi de Anayasa Mahkemesi üyeleri ile aynı hale getiriliyor.

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YENİ TORBA YASA İÇERİĞİ 2023! Bağkur affı Torba yasada var mı son dakika? Torba yasada hangi maddeler var?

Deprem, yangın, sel gibi afetler ve tehlikeli salgın hastalıkların ortaya çıkmasının önlenmesi veya bunlarla mücadele edilmesi ile meydana gelen zararların giderilmesinde yaptığı çalışmalar ya da sunmuş olduğu katkılarla üstün feragat, fedakârlık, başarı ve yararlık gösteren Türk vatandaşlarına Devlet Üstün Fedakârlık Madalyası verilmesi, yabancı kişilere ise Cumhurbaşkanı kararı ve tevcihi ile Üstün Fedakârlık Nişanı verilmesi öngörülüyor.