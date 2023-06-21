21 Haziran 2023, Çarşamba
Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...
"Temmuz'da emekliler ne kadar maaş alacak?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Geriye yalnızca 1 veri kaldı. Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. 5 aylık enflasyon rakamının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına ne kadar zam yapılacağını sorguluyor. İşte, yeni emekli maaş tablosu!
Giriş Tarihi: 21.06.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 19:17
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