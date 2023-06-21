21 Haziran 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...

Temmuz'da kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...

"Temmuz'da emekliler ne kadar maaş alacak?" sorusunun cevabı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı. Geriye yalnızca 1 veri kaldı. Haziran ayı enflasyonu ise 3 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak. 5 aylık enflasyon rakamının belli olmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarına ne kadar zam yapılacağını sorguluyor. İşte, yeni emekli maaş tablosu!

Giriş Tarihi: 21.06.2023 19:17 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 19:17
  • 1
  • 20
Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...

Temmuz zammı için geri sayım başladı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında alacağı zammı sorgulamaya devam diyor. EYT'liler dahil tüm emeklilerin maaş zammına eklenecek refah payı merak konusu olurken, atılacak adımlar için intibak düzenlemesi de bekleniyor. Emekli ve memur için 5 aylık enflasyon hesabı yapıldı. Geriye yalnızca 1 veri kaldı. Peki, SSK, Bağkur'luların Temmuz zammı kaç TL olacak? Emekliye intibak zammı gelecek mi? İşte, yeni hesaplanan maaş tablosu 2023!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...

5 AYLIK ENFLASYON ORANI NE OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri 6 aylık periyotlar halinde maaşlarına enflasyon oranı tutarında zam alıyor. Açıklanan son Mayıs enflasyon verisinin ardından 5 aylık enflasyon oranı 15,26 olurken bu orana Haziran ayı verisi eklenecek.

  • 3
  • 20
Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz ayında enflasyon oranına ek olarak refah payı artışı alacak. % 20 seviyelerine yakın olması beklenen orana eklenecek refah payı artışı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı % 30, 35 seviyelerine çıkacak.

Kamu işçisine yapılan % 45'lik zam oranı da emeklilerin zam oranının belirlenmesinde önemli bir diğer kriter olacak.

  • 4
  • 20
Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesinde yaptığı açıklamada, "En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Kamu işçilerinde olduğu gibi, en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak, üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. Memur maaşlarındaki bu artışlar, otomatik olarak emekliliklerine de yansıyacak" ifadelerini kullandı.

  • 5
  • 20
Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? SSK Bağ-Kur emeklisine maaş hesaplaması belirdi! Refah payı, seyyanen zam ile kök maaş en az...

EYT'lilerle birlikte sayıları 16 milyona yaklaşan emeklilerin Temmuz zammına refah payı ilave edilirken, bayram ikramiyelerinde de artış gündemde.