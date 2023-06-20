Türkiye Yüzyılı Türk savunma sanayisinin omuzlarında yükselecek! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın projelerinde

Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferi sonrası hızlıca daha da gelişmeye başlayan Türk Savunma Sanayii dünyanın da gözünden kaçmıyor. ABD merkezli bir yayın kuruluşu Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayii ve silahlı kuvvetlerinde yaşanacak gelişmeleri 3 maddede sıraladı. Kuruluş ayrıca yerli üretim projeleri olan TFX savaş uçağı, Altay tankı ve Atak helikopterini de mercek altına alarak, "Bunlar hükümetin projelerinden yalnızca birkaçı" dedi.

Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 08:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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