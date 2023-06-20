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Haberler Galeri Türkiye Yüzyılı Türk savunma sanayisinin omuzlarında yükselecek! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın projelerinde

Türkiye Yüzyılı Türk savunma sanayisinin omuzlarında yükselecek! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan'ın projelerinde

Başkan Erdoğan'ın tarihi zaferi sonrası hızlıca daha da gelişmeye başlayan Türk Savunma Sanayii dünyanın da gözünden kaçmıyor. ABD merkezli bir yayın kuruluşu Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nda savunma sanayii ve silahlı kuvvetlerinde yaşanacak gelişmeleri 3 maddede sıraladı. Kuruluş ayrıca yerli üretim projeleri olan TFX savaş uçağı, Altay tankı ve Atak helikopterini de mercek altına alarak, "Bunlar hükümetin projelerinden yalnızca birkaçı" dedi.

Giriş Tarihi: 20.06.2023 08:53 Güncelleme Tarihi: 20.06.2023 08:53
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Türkiye Yüzyılı Türk savunma sanayisinin omuzlarında yükselecek! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’ın projelerinde
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferinin ardından Türkiye'de Türkiye Yüzyılı başladı. Hükümetin hızlıca gerçekleştirdiği işler ise dünyanın gözünden kaçmıyor.
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Türkiye Yüzyılı Türk savunma sanayisinin omuzlarında yükselecek! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’ın projelerinde
Özellikle Türk Savunma Sanayii son yıllarda ciddi anlamda ivme kazandı. Pek çok silah ve teçizhat yurt dışına ihraç edilmeye başladı. Bu nedenle de dünya basını Türk Savunma Sanayii'ndeki gelişmeleri de yakından takip ediyor.
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Türkiye Yüzyılı Türk savunma sanayisinin omuzlarında yükselecek! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’ın projelerinde
ABD merkezli yayın kuruluşu Mondaq, seçim sonrasındaki Türk Savunma Sanayii'ni ele alan bir analiz yayımladı.
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Türkiye Yüzyılı Türk savunma sanayisinin omuzlarında yükselecek! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’ın projelerinde
Analizde, "Türk Savunma Sanayii'nin seçimlerden sonra bazı değişimler yaşaması bekleniyor. Hükümet, Türk savunma sistemleri için harcamaları daha da artıracak gibi görünüyor. Bunların hepsi de Türkiye'ye fayda sağlayacak" dedi.
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Türkiye Yüzyılı Türk savunma sanayisinin omuzlarında yükselecek! Dünyanın gözü Başkan Erdoğan’ın projelerinde
Türkiye'de seçim sonrası yaşanan gelişmeleri de inceleyen Mondaq, bu gelişmleri 3 maddede sıraladı: