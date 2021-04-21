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Haberler Galeri Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı

Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı

Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre Ruhsar Pekcan'dan boşalan koltuğa Mehmet Muş getirildi. Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı

Giriş Tarihi: 21.04.2021 01:31 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 01:33
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Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı

Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Son dakika haberine göre Kabine'de değişiklik yaşandı. Açıklamanın ardından Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayatı sorgulanıyor. İşte, Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı

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Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı

1 Mayıs 1982'de Trabzon Sürmene'de doğdu. Baba adı İsmail, anne adı Mekiye'dir.

İktisatçı; Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Washington State University School of Economic Sciences'de Ekonomi alanında yüksek lisans yaptı. Marmara Üniversitesi İktisat Tarihi Anabilim Dalında Ekonomi doktorasını tamamladı.

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Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı

Özel sektörde bütçe planlama ve raporlama uzmanı olarak çalıştı. AK PARTİ Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı ve Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

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Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı

24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Dışişleri Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu ve NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği yaptı. AK Parti Grup Başkanvekilidir.

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Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Muş, evli ve 1 çocuk babasıdır.