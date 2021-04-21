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Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı
Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan açıklamaya göre Ruhsar Pekcan'dan boşalan koltuğa Mehmet Muş getirildi. Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un hayatı araştırılmaya başlandı. İşte, Yeni Ticaret Bakanı bakanı Mehmet Muş kimdir, kaç yaşında? Milli Eğitim Bakanı Mehmet Muş nereli? İşte hayatı
Giriş Tarihi: 21.04.2021 01:31Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 01:33