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Haberler Galeri Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...

Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...

Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...

Giriş Tarihi: 21.04.2021 01:18 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 01:18
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Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...

Gündemde Cumhurbaşkanlığı kabine değişikliği en merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu hafta AK Parti TBMM Grup Başkan Vekili Mahir Ünal ve AK Parti sözcüsü Ömer Çelik kabine değişikliğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ünal konuya ilişkin, Başkan Erdoğan'ın ekibinde değişikliğe gidebileceğini söylemişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise "kabine değişikliği ne zaman yapılacak" sorusuna "Cumhurbaşkanımızın takdiridir" diye yanıt vermişti. Hafta başında AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yeni MKYK yönetimi belirlendi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI AYRILDI

Son dakika haberi... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...
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Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...
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Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...