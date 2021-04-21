Yeni kabine değişikliği 2021: Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...

Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, Yeni kabine listesinde kimler, hangi isimler var? Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığı detayı...