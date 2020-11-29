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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni tedbirler gelecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması 7 güne yayılabilir Yeni tedbirler gelecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması 7 güne yayılabilir Başkan Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs vakalarındaki artışa değinerek "Vatandaşlar dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi. Bu açıklamanın ardından Bilim Kurulu harekete geçerek, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağını hafta içine de çekebilir. Hafta sonu ise sokağa çıkmak tüm gün olacak şekilde yasaklanabilir. Giriş Tarihi: 29.11.2020 10:20 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 10:30
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün koronivirüs vakalarındaki artışa değinerek "Vatandaşlar dikkatli davranmıyor. Yeni tedbirler almaya mecburuz ve alacağız" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu açıklamanın ardından Sağlık Bilim Kurulu, önümüzdeki birkaç gün içinde vaka sayılarında azalma olmazsa söz konusu tedbirleri sıkılaştıracak.Bu tedbirlerin başında ise sokağa çıkma yasağı geliyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; Hafta sonları 20.00 ila 10.00'da uygulanan yasağın, hafta içini de kapsayacak şekilde genişletilmesi düşünülüyor. Aynı zamanda, hafta sonları tam gün sokağa çıkma sınırlaması da gündemde.
65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma sınırlamasının süresinin uzatılması da düşünülen tedbirler arasında. Salgında yüksek risk oluşturan bu yaş gruplarının her gün dışarı çıkabildikleri üç saatlik dilimin azaltılması ya da sadece hafta sonunda dışarı çıkabilecekleri şeklinde yeni düzenlemelerin yapılması planlanıyor.
Pazar yerlerine de HES koduyla girilmesi üzerinde çalışılıyor.