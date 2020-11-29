Yeni tedbirler gelecek mi? Sokağa çıkma kısıtlaması 7 güne yayılabilir

65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen sokağa çıkma sınırlamasının süresinin uzatılması da düşünülen tedbirler arasında. Salgında yüksek risk oluşturan bu yaş gruplarının her gün dışarı çıkabildikleri üç saatlik dilimin azaltılması ya da sadece hafta sonunda dışarı çıkabilecekleri şeklinde yeni düzenlemelerin yapılması planlanıyor.