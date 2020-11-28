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28 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Trabzon'da yaylada alarm! Valilik duyurdu: Her evin kapısına tek tek gidiliyor Trabzon'da yaylada alarm! Valilik duyurdu: Her evin kapısına tek tek gidiliyor
Trabzon'un Tonya ilçesindeki Kumanandoz Yaylası'ndaki 6 evden, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler çok sayıda eşya ve araç -gereç ile ilk yardım malzemesi çaldı. Jandarma komando timleri bölgedeki operasyonlarını sıklaştırırken, valilik, vatandaşlardan köylerine dönerken yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakmamalarını istedi.
Giriş Tarihi: 28.11.2020 13:05 Güncelleme Tarihi: 28.11.2020 13:07
Tonya ilçesi Karşular Mahallesi'nde yaşayanların yaz dönemlerini geçirdiği Düzköy ilçesindeki Kumanandoz Yaylası, havaların soğumasıyla boşaldı.
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Vatandaşların soğuyan havayla birlikte köylerine dönmesi üzerine boşalan yayla evleri kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından soyuldu.
Kapıları kırılarak girilen 6 yayla evinden çok sayıda eşya ve araç-gereç ile ilk yardım malzemesi çalındı.
Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çok yönlü soruşturma başlatırken, yayla evlerinin kış mevsiminde terör örgütü üyelerince kullanılmasının önüne geçmek için jandarma evleri tek tek kontrol ediyor.
Yaylacılardan geri dönüşlerinde evlerinde terör örgütü üyeleri tarafından kullanılabileceği düşünülen yaşam malzemesi bırakmamalarını isteyen jandarma, vatandaşları dikkatli olması yönünde uyarıyor.