Trabzon'da yaylada alarm! Valilik duyurdu: Her evin kapısına tek tek gidiliyor

Trabzon'un Tonya ilçesindeki Kumanandoz Yaylası'ndaki 6 evden, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler çok sayıda eşya ve araç -gereç ile ilk yardım malzemesi çaldı. Jandarma komando timleri bölgedeki operasyonlarını sıklaştırırken, valilik, vatandaşlardan köylerine dönerken yayla evlerinde yaşam malzemesi bırakmamalarını istedi.