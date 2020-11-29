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29 Kasım 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Trabzon'un koronavirüs haritası kırmızıya döndü! Alarm veriyor Son dakika: Trabzon'un koronavirüs haritası kırmızıya döndü! Alarm veriyor Son dakika haberine göre; Trabzon'da son günlerde koronavirüs vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde Trabzon'un da aralarında bulunduğu 15 ilde vaka sayılarının yüzde 50 ile yüzde 100 arasında arttığını belirtmesinin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki poliklinik hizmetleri kaldırılırken, hastane sadece Covid hastalarına hizmet vermeye başladı. Giriş Tarihi: 29.11.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2020 11:46
Trabzon'da artan vaka sayıları dolayısıyla Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta, vatandaşlara çağrıda bulunarak tedbirlere uyulmasını isteyerek "Sayılarımız maalesef yüksek; Bizi asıl korkutan, vakalarımızın yükselme trendinde olması. Vakalar gücümüzü, kapasitemizi aşacak düzeye doğru gidiyor" dedi.
GALERİ DEVAM EDİYOR SAYILARIMIZ CİDDİ BOYUTLARA ULAŞMAYA BAŞLADI Trabzon'da son günlerde vaka artışlarının Türkiye sıralamasında öne doğru çıkmaya başladığını hatırlatan Usta, "Sayın Bakanımızın paylaştığı gibi Türkiye'de maalesef önlere doğru çıkmaya başladık. Bizim de sayılarımız ciddi boyutlara ulaşmaya başladı ve gittikçe de artan bir trendimiz var. Maalesef bu bizi hem üzüyor; hem kaygılandırıyor, hem de sağlık çalışanlarının yükünün bir o kadar daha artmasına yol açıyor.
Sayılarımız maalesef yüksek. Sayılarımız göreceli korkutma olayı. Şöyle düşünebiliriz; biz gerçekten şuanda üstesinden gelemeyeceğimiz bir sayı ile karşı karşıya değiliz. Bu sayılar bir çok ilimizde çok daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Bizi asıl korkutan yükselme trendinde olması. Gücümüzü, kapasitemizi aşacak düzeye gelinmesi, o sınırlara doğru yol alıyoruz. Çok da yaklaştık. Dolayısıyla ondan sonraki süreç yönetilemez bir boyuta gelebilir. Bizim kaygımız, korkumuz o düzeyde" dedi.
HASTANE, KOVİD HASTALARINA HİZMET VERİYOR Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki poliklinik hizmetlerinin kaldırıldığı ve hastanenin artık tamamen Covid hastaları için düzenlendiğini belirten Usta, "Covid hastalarını yönetebilmek için özel donanımlar gerekiyor. Hem personel açısından hem birimler açısından. Diğer hastalarla bir arada yönetemiyorsunuz, bulaşıcılığın çok yüksek olmasından dolayı. Biz de mekânları ayırmaya çalışıyorduk.
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanemizde 3-4 kat derken şimdi tümünü çevirmek durumunda kaldık. Orada bütün ildeki Covid hastalarını özellikle yoğun bakım koşullarında olanları yönetmeye gayret ediyoruz. Diğer hastalara artık alan bırakamayacağımızı gördüğümüz için oradaki poliklinik hizmeti de dahil olmak üzere onları Numune ve diğer hastanelere kaydırmak durumunda kaldık. Hizmet anlamında ameliyat olsun diğer hastaların servis hizmetleri olsun onları da özel hastaneler, fakülte, Fatih Devlet, Haçkalı Baba gibi hastanelerimizde planlama dahilinde gidermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.