Son dakika: Trabzon'un koronavirüs haritası kırmızıya döndü! Alarm veriyor

Sayılarımız maalesef yüksek. Sayılarımız göreceli korkutma olayı. Şöyle düşünebiliriz; biz gerçekten şuanda üstesinden gelemeyeceğimiz bir sayı ile karşı karşıya değiliz. Bu sayılar bir çok ilimizde çok daha büyük sıkıntılara yol açabilir. Bizi asıl korkutan yükselme trendinde olması. Gücümüzü, kapasitemizi aşacak düzeye gelinmesi, o sınırlara doğru yol alıyoruz. Çok da yaklaştık. Dolayısıyla ondan sonraki süreç yönetilemez bir boyuta gelebilir. Bizim kaygımız, korkumuz o düzeyde" dedi.