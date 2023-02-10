Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?

"Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında sınav başvuru tarihleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. YKS ve LGS sınav konuları için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Peki, Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?