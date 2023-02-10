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Haberler Galeri Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?

Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?

"Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında sınav başvuru tarihleri için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. YKS ve LGS sınav konuları için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıklamalarda bulundu. Peki, Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.02.2023 16:31 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 16:31
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Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?

"Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM depremin gerçekleştiği ilk gün sınav başvuru tarihlerinde değişikliğe gitti. Daha önce Kasım ayında yayınlanan 2023 ÖSYM sınav uygulama takvimi, üniversite sınavının seçimle benzer tarihe gelmesi sonrası geri çekilmişti. Peki, yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?

2023 ÖSYM SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2023 sınav takvimini açıklamadı. Konuyla ilgili daha önce yapılan açıklamada " Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.

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Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?

İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadeleri kullanıldı.

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Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?

YKS VE LGS SINAV KONULARINDA DEĞİŞİKLİK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 'Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır. 2023'te LGS'yi sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından yapacağız'' ifadelerini kullandı.

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Yeni sınav tarihleri açıklandı mı, ne zaman 2023? AUZEF, YÖKDİL, MSÜ, BİLSEM, KPSS sınav tarihleri ertelendi mi?

ÖSYM'DEN BAŞVURU TARİHLERİNDE DEĞİŞİKLİK

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınav başvuruları ÖSYM AİS üzerinden alınmaktadır. Sınav başvuruları oturumların belirlenmesi ve sınav ücretinin yatırılması ile gerçekleştirlir.