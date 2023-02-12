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KORUYUCU AİLE nedir, nasıl olunur? E-DEVLET EVLAT EDİNME BAŞVURU EKRANI! Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?

"Koruyucu aile nasıl olunur?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ülkemizde yaşanan deprem felaketi, hepimizi derinden etkiledi. Can kaybı ve yaralının giderek arttığı deprem faciasında ailesini kaybeden çocuklar oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde aile ve yakınlarına ulaşılamayan, korunma ve bakım ihtiyacı belirlenen çocuklar için koruyucu aile olunabileceğini duyurdu. Depremzede çocuklar için koruyucu aile olmak isteyenler, başvruu hakkında detayları sorguluyor. İşte, e-Devlet evlat edinme başvuru ekranı!

Giriş Tarihi: 12.02.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 13:41
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KORUYUCU AİLE nedir, nasıl olunur? E-DEVLET EVLAT EDİNME BAŞVURU EKRANI! Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?

Türkiye, yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Afet bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları sürerken can kaybı ve yaralı sayıları AFAD tarafından açıklanıyor. Öte yandan depremzedelere koruyucu aile olma şartları ve başvuru bilgileri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın açıklamasının ardından gündeme getirildi. Peki, Koruyucu aile nedir, nasıl olunur? İşte, e-devlet evlatlık edinme başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KORUYUCU AİLE nedir, nasıl olunur? E-DEVLET EVLAT EDİNME BAŞVURU EKRANI! Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?

DEPREMZEDE ÇOCUKLARA KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, aile ve yakınlarına ulaşılamayan çocukların ilk olarak bakanlığa bağlı kuruluşlara alındığı ve güvenli şekilde bakımlarının sağlandığı açıklanırken, ailelerine ulaşma çalışmaları yapıldığı belirtildi.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI!

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KORUYUCU AİLE nedir, nasıl olunur? E-DEVLET EVLAT EDİNME BAŞVURU EKRANI! Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?

Açıklama şu şekilde; "Deprem bölgesinde korunma ve bakım ihtiyacı tespit edilen çocukların durumları meslek elemanlarımız tarafından titizlikle değerlendirmekte, sırada bulunan ve mevcut koruyucu ailelerimizin yanlarına yerleştirme işlemleri sürdürülmektedir.

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KORUYUCU AİLE nedir, nasıl olunur? E-DEVLET EVLAT EDİNME BAŞVURU EKRANI! Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?

Yeni başvuruda bulunacak koruyucu aile adaylarımız e-Devlet üzerinden veya deprem bölgesinin dışında ikamet ettikleri ilin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerimize şahsen başvurabilirler. Vatandaşlarımıza çocuklarımız için koruyucu aile olma talepleri konusunda göstermiş oldukları hassasiyet nedeniyle teşekkür ederiz"

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KORUYUCU AİLE nedir, nasıl olunur? E-DEVLET EVLAT EDİNME BAŞVURU EKRANI! Depremzede çocuklar için koruyucu aile başvurusu nasıl yapılır?

KORUYUCU AİLE OLMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

Koruyucu aile; çeşitli nedenlerle öz ailesi yanında bakımları bir süre için sağlanamayan çocuklarımızın kendi aile ortamlarında eğitim, bakım ve yetiştirilme sorumluluğunu kısa veya uzun süreli olarak, ücretli veya gönüllü statüde devlet denetiminde paylaşan, hissettikleri toplumsal sorumluluğu gösterebilen uygun aile ya da kişilerdir.

Evli ya da bekar herkes aşağıdaki koşulları sağladığı takdirde koruyucu anne, baba ya da aile statüsüne kavuşabilir;