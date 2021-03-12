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Haberler Galeri Yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İstanbul, İzmir...

Yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İstanbul, İzmir...

Yeni riskli iller listesi açıklandı mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. İkinci normalleşme sürecine geçen Türkiye'de gözler riskli iller listesine çevrildi. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesindeki illere göre değişiklik gösteren kısıtlamaların önümüzdeki hafta hangi illerde uygulanacağı merak ediliyor. Peki, yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 16:13
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Yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İstanbul, İzmir...

Yeni riskli liste açıklandı mı? Türkiye'de ikinci normalleşme süreci ile birlikte bazı illerde kısıtlamalar kaldırılırken, bazı illerde ise devam ediyor. Kısıtlamaların devam edip etmemesi illerdeki vaka sayısına göre belli olacak. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli grupta yer alan iller vaka düşüşü ya da artışına göre diğer gruplara girebilecek. Önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olacak yeni riskli iller listesi merak ediliyor. Peki, yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İstanbul, İzmir...

YENİ RİSKLİ İLLER LİSTESİ AÇIKLANDI MI? KAFE VE LOKANTALAR...

Vaka artışı sonrası gözler İstanbul başta olmak üzere birçok ilde kafelerin yeniden kapanıp kapanmayacağına çevrildi. Hemen şunu belirtelim ki, kırmızı kategoride yani çok yüksek riskli iller listesinde yer alan illerde kafe ve lokanta gibi işletmeler kapalı. Yeni açıklanacak veriye göre kırmızı listede yer alan illerde kafe ve lokantalar yeniden kapanacak. Yeni riskli liste henüz açıklanmadı. Liste açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İstanbul, İzmir...

KIRMIZI KATEGORİYE GİRMESİ BEKLENEN İLLER HANGİLERİ?

İşte kırmızı kategoride olması beklenen iller:

Samsun: 348,36
Sinop: 314,15
Giresun: 282,14
Ordu: 280,27
Tokat:228,82
Trabzon: 226,14
Rize: 280,21

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Yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İstanbul, İzmir...

Amasya: 183,91
Edirne: 180,01
Osmaniye: 173,91
Balıkesir: 172,46
Gümüşhane:151,73
Konya: 150,98
Aksaray: 140,89
Adıyaman: 149,88
Burdur: 105,21

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Yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İstanbul, İzmir...

Sakarya: 139,93
Kilis: 163,17
Yalova: 134,76
Kırklareli: 116,94
Kocaeli: 112,25
İstanbul: 111,57
Tekirdağ: 111,19
Artvin: 109,14
Çanakkale: 107,29