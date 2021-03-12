Yeni riskli liste açıklandı mı? Türkiye'de ikinci normalleşme süreci ile birlikte bazı illerde kısıtlamalar kaldırılırken, bazı illerde ise devam ediyor. Kısıtlamaların devam edip etmemesi illerdeki vaka sayısına göre belli olacak. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli grupta yer alan iller vaka düşüşü ya da artışına göre diğer gruplara girebilecek. Önümüzdeki haftadan itibaren geçerli olacak yeni riskli iller listesi merak ediliyor. Peki, yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İstanbul, İzmir ve Ankara'da son durum nedir? İşte haberin detayları...