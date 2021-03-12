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Yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İstanbul, İzmir...
Yeni riskli iller listesi açıklandı mı? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. İkinci normalleşme sürecine geçen Türkiye'de gözler riskli iller listesine çevrildi. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller listesindeki illere göre değişiklik gösteren kısıtlamaların önümüzdeki hafta hangi illerde uygulanacağı merak ediliyor. Peki, yeni riskli liste açıklandı mı? 15 Mart'ta kafe, lokanta, çay bahçesi hangi illerde açılacak, kapanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 12.03.2021 16:13Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 16:13