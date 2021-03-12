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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı vahşet sonrası tutuklanan Palu Ailesi bireyleri yargılandı! Melike nereye gömüldü? Müge Anlı'nın ortaya çıkardığı vahşet sonrası tutuklanan Palu Ailesi bireyleri yargılandı! Melike nereye gömüldü?
Müge Anlı'nın ATV ekranlarında işlediği Palu Ailesi davasında flaş bir gelişme yaşandı. Palu Ailesi'nin devam eden yargılanmasında davaya SEGBİS ile katılan Ayşe Palu, öldürülen Melike hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Melike nereye gömüldü?
Giriş Tarihi: 12.03.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 15:59
ATV'deki Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Palu Ailesi'nin Sakarya'daki davası görüldü. Ayşe Palu'nun 13 yıl önce kaybolan küçük Melike hakkındaki açıklamaları kan dondurdu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kocaeli'de 13 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, Palu ailesi ve ailenin damadı Tuncer Ustael'in yargılanmasında ikinci dava görüldü. 25 Haziran 2021 tarihine ertelenen davada duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan tutuklu sanık Ayşe Palu, "Tuncer Ustael şifa bulmamız için kendi dahil hepimize ispirto içirdi. Melike'nin yanına gittiğimde ağzından köpük geliyordu. Öldüğünü anladık ve annem Melike'yi yıkadı sonra evin biraz uzağında ağacın altını kazdı Tuncer ve içine koydu" dedi.
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2008 yılında Meryem Tahnal ve küçük kızı Melike Tahnal'ın kaybolması ile ilgili takipsizlik kararıyla kapatılan dosyanın tekrar açılmasıyla tutuklanan 6 kişilik Palu ailesi hakkında yargılandıkları mahkemece verilen karar bozuldu. Olayla ilgili süren soruşturmada kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu polis tarafından gözaltına alınırken, Palu ailesinin eniştesi Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ise yaşanan olayla ilgili İstanbul'da katıldıkları bir televizyon programında canlı yayındayken gözaltına alınmıştı.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Palu ailesine çeşitli suçlardan hapis cezası verilmişti. Bu karar, aile bireylerinin aynı avukat tarafından savunuldukları ve bu nedenle 'Usul hatası' gerçekleştiği gerekçesiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu.
24 Kasım'da Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde kayıp Meryem Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili görülen dava sonrasında annesinden 1 yıl sonra kaybolan ve Sakarya'nın Ferizli İlçesinde öldürüldüğü iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın öldürülmesiyle ilgili davanın devamı ise bugün Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.