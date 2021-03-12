Jandarma 1.640 astsubay alımı ilanı: 2021 Jandarma astsubay alımı başvuru ne zaman? Branş dağılımı ve şartlar...

Jandarma astsubay alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına ilanda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli 1640 erkek ve kadın astsubay alımı yapılacak. Peki, 2021 Jandarma astsubay alımı başvuru ne zaman? Branş dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 12.03.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 17:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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