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12 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Jandarma 1.640 astsubay alımı ilanı: 2021 Jandarma astsubay alımı başvuru ne zaman? Branş dağılımı ve şartlar... Jandarma 1.640 astsubay alımı ilanı: 2021 Jandarma astsubay alımı başvuru ne zaman? Branş dağılımı ve şartlar... Jandarma astsubay alımı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına ilanda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli 1640 erkek ve kadın astsubay alımı yapılacak. Peki, 2021 Jandarma astsubay alımı başvuru ne zaman? Branş dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 12.03.2021 17:11 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021 17:11
Jandarma astsubay alımı başvuru nasıl yapılır? Jandarma Genel Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere 1.640 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı gerçekleştirilecek. İlanda belirtilen branşlara başvuru yapmak isteyen adaylar, heyecan içinde başvuruların başlayacağın tarihi araştırıyor. Alım yapılacak branşlar ve şartlar konusunda tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Jandarma astsubay alımı başvuru ne zaman? Branş dağılımı ve şartlar nasıl olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURU NE ZAMAN?
Jandarma astsubay alımı için başvurular 15-28 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacak.
BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?
Toplam 1.640 muvazzaf ve sözleşmeli astsubay alımı yapılacak. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından belirlenen branş dağılımı şu şekilde:
JANDARMA ASTSUBAY BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Temini yapılacak 1'inci maddedeki branşlara yönelik TABLO-2 ve TABLO-3'de belirtilen Lisans ve Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (16 Ağustos 2021) kadar mezun olabilecek durumda olmak,