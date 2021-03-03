Yeni normalleşme: Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hangi illere giriş-çıkış yasak? Risk grubu illerde...

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci normalleşme sürecine geçildi. Normalleşme sürecinde salgının seyrine göre iki haftada bir risk grubunda yer alan iller listesi yeniden güncellenecek. Kısıtlamalar ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de şehirler arası seyahat yasağı oldu. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde seyahat yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hangi illere giriş-çıkış yasak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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