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03 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni normalleşme: Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hangi illere giriş-çıkış yasak? Risk grubu illerde... Yeni normalleşme: Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hangi illere giriş-çıkış yasak? Risk grubu illerde... Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ikinci normalleşme sürecine geçildi. Normalleşme sürecinde salgının seyrine göre iki haftada bir risk grubunda yer alan iller listesi yeniden güncellenecek. Kısıtlamalar ile ilgili en çok merak edilenlerden biri de şehirler arası seyahat yasağı oldu. Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerde seyahat yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hangi illere giriş-çıkış yasak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 03.03.2021 12:21
Şehirler arası seyahat yasağı, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınına ilişkin çalışmaların titizlikle yürütüldüğü Türkiye'de 'yerinde karar' uygulamasıyla ikinci normalleşme süreci başladı. Şimdi ise gözler şehirler arası seyahat kısıtlamasına çevrildi. Düşük vakalı illerden yüksek vakalı illere seyahat yapılıp yapılamayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, şehirler arası seyahat yasağı var mı? Hangi illere giriş-çıkış yasak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? RİSK GRUBU İLLERDE..
Yeni normalleşme ile en çok merak edilenlerden biri de şehirler arası seyahat yasağı oldu. Hemen şunu belirtelim ki, şu anda şehirler arası seyahat kısıtlaması bulunmuyor. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde daha önce belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek. Ancak düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili kararlar İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından verilecek. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
NORMALLEŞME GENELGESİ 'SEYAHAT KISITLAMASI' AÇIKLAMASI
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında il bazında alınması gereken tedbirler ile uyulacak kuralların, risk gruplarına göre belirlendiğine işaret edilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"İlin hangi risk grubunda bulunduğuna göre vali tarafından Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınması ve bugünden (2 Mart) itibaren uygulamaya geçirilmesi sağlanacaktır. Risk gruplarına göre uygulaması değişkenlik gösterecek olan sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında 30 Kasım 2020 tarih ve 20076 sayılı Bakanlık Genelgemizle belirlenen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi'nde yer alan istisna/muafiyetler (sonraki genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir." SEYAHAT NASIL YAPILACAK?
Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirler arası seyahatlere izin verilecek.