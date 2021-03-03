Bu illerde yaşayanlar dikkat! Koronavirüs haritası kıpkırmızı

Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kontrollü normalleşme planını açıklamıştı. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı da koronavirüs risk haritasını yayınladı. İllerin risk durumunu belirten mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renk kodlarına göre bazı şehirlerde normalleşme başlarken bazıların da ise süreç biraz daha uzun olacak. Doğu ve Güneydoğu'da Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Hakkari gibi illerle birlikte Ege Bölgesi'nden Uşak ili de normalleşen iller arasına katıldı. Peki kırmızı ve turuncu kategoride yer alan iller hangileri? İşte vatandaşların dikkat etmesi gereken o iller...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 11:58 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL