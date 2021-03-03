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Genelge yayımlandı! Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?
Son dakika... Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.03.2021 12:45
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