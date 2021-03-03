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Genelge yayımlandı! Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Son dakika... Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler uygulanıyor. Hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yeni kararlar alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.03.2021 12:45
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Genelge yayımlandı! Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Cumartesi günü sokağa çıkma yasağı var mı? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme sürecine ilişkin detaylar belirlendi. İl bazında alınan normalleşme kararlarının detayları merak ediliyor. En çok merak edilen konular arasında ise hafta sonu kısıtlaması yer aldı. Peki, Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak? İşte cevaplar...

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Genelge yayımlandı! Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

CUMARTESİ GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yeni normalleşme sürecine göre, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, düşük ve orta riskli illerde tamamen kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. Buna göre cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi uygulamasıyla aynı devam edecek.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Genelge yayımlandı! Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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Genelge yayımlandı! Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Genelge yayımlandı! Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? 6 Mart'ta hangi illerde sokağa çıkma yasağı olacak?

KAFE VE RESTORANLAR HANGİ İLLERDE AÇILACAK?

Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler, çok yüksek riskli iller dışında, Türkiye genelinde faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebilecekler. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecekler.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklar.

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