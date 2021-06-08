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Yeni normalleşme kararı alınacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kritik toplantı tarihi değişti!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran'da ikinci kademeli normalleşme sürecine geçilen Türkiye'de yeni normalleşme kararlarının alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. 14 Haziran'da yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti. Peki, yeni normalleşme kararı alınacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 11:35
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Yeni normalleşme kararı alınacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kritik toplantı tarihi değişti!

Kabine Toplantısı tarihi ne zaman? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti. İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi, NATO Liderler Zirvesi nedeniyle erkene alındı. Bu gelişmelerin ardından toplantının hangi gün yapılacağı konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, yeni normalleşme kararı alınacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte cevaplar...

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Yeni normalleşme kararı alınacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kritik toplantı tarihi değişti!

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı 10 Haziran Perşembe günü yapılacak. İki haftada bir gerçekleştirilen toplantı tarihinin zirve dolayısıyla öne çekildiği açıklandı.

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Yeni normalleşme kararı alınacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kritik toplantı tarihi değişti!

TOPLANTIDA NELER GÖRÜŞÜLECEK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

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Yeni normalleşme kararı alınacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kritik toplantı tarihi değişti!

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

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Yeni normalleşme kararı alınacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kritik toplantı tarihi değişti!

YENİ NORMALLEŞME KARARI ALINACAK MI?

Vaka sayısındaki seyrin durumuna bakılarak, hafta içi ve cumartesi günü saat 22.00'de başlayan, pazar günü ise tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yeniden değerlendirilmesi bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.