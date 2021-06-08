Yeni normalleşme kararı alınacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? Kritik toplantı tarihi değişti!

Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 1 Haziran'da ikinci kademeli normalleşme sürecine geçilen Türkiye'de yeni normalleşme kararlarının alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. 14 Haziran'da yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nın tarihi değişti. Peki, yeni normalleşme kararı alınacak mı? Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...