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Türk SİHA'ları için "milyonluk tankları parçalıyor" denildi! Türkiye ABD ve İsrail'e meydan okuyor

Türk SİHA'ları Libya ve Karabağ'da Rus savunma sistemi Pantsir1'i parçalayarak dünyanın dikkatini çekmişti. Avrupalı ülkelerin alım listesine giren Türk SİHA'ları için ilk imzayı atan Polonya oldu. Polonya'nın alımı sonrası Türk SİHA'larının ABD ve İsrail'in pazarına da girdiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 08.06.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 09:47
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Türk SİHA'ları için milyonluk tankları parçalıyor denildi! Türkiye ABD ve İsrail'e meydan okuyor

ABD'den Rusya'ya, Norveç'ten Japonya'ya dünyanın dört bir yanında yankı bulan Türk silahlı insansız hava araçları (SİHA) bir kez daha Alman medyasında geniş bir haberde ele alındı.

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Türk SİHA'ları için milyonluk tankları parçalıyor denildi! Türkiye ABD ve İsrail'e meydan okuyor

Die Welt gazetesinde 'Neden Türk katil droneları ihracatın gözdesi olmaya başlıyor?' başlığıyla yer alan haberin ilk cümlesi "İnsansız hava araçları milyonlar değerindeki tankları havadan imha edebilir" oldu.

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Türk SİHA'ları için milyonluk tankları parçalıyor denildi! Türkiye ABD ve İsrail'e meydan okuyor

ABD ve İsrail'in uzun yıllar Avrupa'daki drone piyasasına hükmettiğini belirten Die Welt, "Ama bu şimdi değişiyor, Türkiye'den daha ucuz bir alternatifle. Çoktan Suriye'de kullanıldı. Örneğin, NATO üyesi Polonya 24 adet sipariş etti" dedi.

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Türk SİHA'ları için milyonluk tankları parçalıyor denildi! Türkiye ABD ve İsrail'e meydan okuyor

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle kendi silahlarını üretmeye başlayan Ankara'nın son olarak Akıncı'yı sahneye sürdüğünü aktaran Alman yayın organı, Bayraktar TB2'nin ise tüm projenin merkezi olduğunu yazdı.

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Türk SİHA'ları için milyonluk tankları parçalıyor denildi! Türkiye ABD ve İsrail'e meydan okuyor

Lazer güdümlü füzeler taşıyabilen Bayraktar TB2'nin şimdiden 300 bin saat uçuş yaptığını, beş yılda 200 adet üretildiğini belirten Welt, Türkiye'nin 140 drone modeline karşın İngiltere'nin yalnızca 20 silahlı modeli olduğunu sayfasına taşıdı.